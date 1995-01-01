Радимов: «Талалаев – беглец. Он кинет и «Крылья Советов». Предавший раз обязательно предаст еще!»

Талалаев тренер для ФНЛ. У него нехватает образования
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал скорое назначение на пост главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева. Зенитовец считает коллегу предателем.
«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжeлый момент «Химки». А есть такие, как Сергей Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путeвку в РПЛ и полуфинал Кубка России.
А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов»… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз обязательно предаст ещe», – полагает Радимов.
- Самарцы идут в РПЛ последними.
- Талалаев до зимы тренировал «Химки».
- В РПЛ он работал с «Волгой».