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  • Радимов: «Талалаев – беглец. Он кинет и «Крылья Советов». Предавший раз обязательно предаст еще!»

Радимов: «Талалаев – беглец. Он кинет и «Крылья Советов». Предавший раз обязательно предаст еще!»

28 июня 2020, 16:23
25

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал скорое назначение на пост главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева. Зенитовец считает коллегу предателем.

«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжeлый момент «Химки». А есть такие, как Сергей Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путeвку в РПЛ и полуфинал Кубка России.

А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов»… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз обязательно предаст ещe», – полагает Радимов.

  • Самарцы идут в РПЛ последними.
  • Талалаев до зимы тренировал «Химки».
  • В РПЛ он работал с «Волгой».

Источник: твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Крылья Советов Зенит Зенит-2 Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Aston
1593350656
Какая же гниль этот Буланов!
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Волховский
1593352634
Талалаева уважаю. Радимова нет - много слов не в тему.
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JTherry
1593352971
не Буланову о "беглецах" судить, тот еще "бегунок" по бабам)) Талалаев ушел из Химок по причинам не спортивным, команда при нем шла в лидерах ФНЛ
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Алехсбургер.
1593353475
Печаль твоя светла. Но это всё-негоже..( не различить знакомого е*ла... Но видно чью-то скабрезную рожу.. ---------- Эх,Влад.
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dim29
1593353855
чья-бы корова мычала.
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Jhon1989
1593357660
Да не тебе клоуну вообще что то тявкать. Молодцы что подписали,умеет работать с молодежью и с теми игроками какие есть в команде. С удовольствием бы посмотрел его работу в ЦСКА,но нет вернули эту истеричку картофельную. Во вторник видимо очередная истерика и побег по на топтаной дорожке в Белоруссию.
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Иван Петров 1986
1593362439
Тут я полностью согласен с Радимовым.
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Бухбух
1593363802
Радимов - подлец.
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Hektor 84
1593383993
Ну ты то конечно Газпром никогда не предашь!!! Особенно зарплату Газпрома)))
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zigbert
1593437018
Пример не убедительный. Никакого тяжелого момента у Химок не было.
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