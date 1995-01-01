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    Радимов: «Талалаев – беглец. Он кинет и «Крылья Советов». Предавший раз обязательно предаст еще!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал скорое назначение на пост главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева. Зенитовец считает коллегу предателем.

    «Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжeлый момент «Химки». А есть такие, как Сергей Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путeвку в РПЛ и полуфинал Кубка России.

    А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов»… Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз обязательно предаст ещe», – полагает Радимов.

    • Самарцы идут в РПЛ последними.
    • Талалаев до зимы тренировал «Химки».
    • В РПЛ он работал с «Волгой».

    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1599

      Genz 22 минуты назад

      Талалаев тренер для ФНЛ. У него нехватает образования

      0
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      Рейтинг: +112

      dim29 38 минут назад

      чья-бы корова мычала.

      0
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      Рейтинг: +955

      Алехсбургер. 44 минуты назад

      Печаль твоя светла.
      Но это всё-негоже..(
      не различить знакомого е*ла...
      Но видно чью-то скабрезную рожу..

      ----------

      Эх,Влад.

      1
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      Рейтинг: +5116

      JTherry 52 минуты назад

      не Буланову о "беглецах" судить, тот еще "бегунок" по бабам)) Талалаев ушел из Химок по причинам не спортивным, команда при нем шла в лидерах ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +142

      Волховский 58 минут назад

      Талалаева уважаю. Радимова нет - много слов не в тему.

      4
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      Рейтинг: +3195

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      -1
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      Рейтинг: +1158

      Aston 1 час назад

      Какая же гниль этот Буланов!

      4
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      Рейтинг: +806

      valkam72 > Aston 22 минуты назад

      Синитные все такие. Мерзопакостные.

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