Алланазаров: «Божовича в «Крыльях Советов» сменит Талалаев»

Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Талалаев. Об отставке Миодрага Божовича должны объявить на следующей неделе.
«Совет директоров «Крыльев» принял решение назначит главным тренером команды Андрея Талалаева», – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.
- Самарцы идут в РПЛ последними.
- Талалаев до зимы тренировал «Химки».
- В РПЛ он работал с «Волгой».
UPD: как сообщил инсайдер Сергей Егоров, изначально контракт с Талалаевым заключается до конца сезона, но он будет переподписан на два года в случае невылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова