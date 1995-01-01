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    Алланазаров: «Божовича в «Крыльях Советов» сменит Талалаев»

    Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Талалаев. Об отставке Миодрага Божовича должны объявить на следующей неделе.

    «Совет директоров «Крыльев» принял решение назначит главным тренером команды Андрея Талалаева», – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • Самарцы идут в РПЛ последними.
    • Талалаев до зимы тренировал «Химки».
    • В РПЛ он работал с «Волгой».

    UPD: как сообщил инсайдер Сергей Егоров, изначально контракт с Талалаевым заключается до конца сезона, но он будет переподписан на два года в случае невылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5094

      JTherry 14 минут назад

      перед Талалаевым поставлена трудная задача, но разрешимая, на мой взгляд, газпром "сплавит" в ФНЛ Оренбург, так сказать, по просьбам трудящихся... на его место желающие найдутся за стабильное финансирование команды

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      Рейтинг: +9

      medvedeviurarunk 31 минуту назад


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      Рейтинг: +26

      semm 31 минуту назад

      А мне кажется смена тренера здесь не поможет - быть КС внизу таблицы. Нужно было головой думать прежде чем Соболева продавать, мог бы подождать он со своей карьерой полгода, дал бы родной команде закрепиться в ПФЛ а там бы сразу в Барсу. Так что всё это пустые хлопоты.

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      Рейтинг: +2124

      Бухбух 1 час назад

      Помню, лет семь назад Божовича сватали возглавить сборную России.

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      Рейтинг: +17280

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      КС давно уже превратили в подобие Ахмата. При таких условиях меняй не меняй тренера, толку не будет никакого. Сначала Самара должна избавиться от кавказской "крыши", а уж потом решать вопрос с тренером.

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      Рейтинг: +5970

      paracetamol 2 часа назад

      Чем Талалаев лучше Божича?

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      Рейтинг: +4089

      vladik12 > paracetamol 2 часа назад

      Вот и увидим, лучше или нет.

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