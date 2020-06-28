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  • Алланазаров: «Божовича в «Крыльях Советов» сменит Талалаев»

Алланазаров: «Божовича в «Крыльях Советов» сменит Талалаев»

28 июня 2020, 11:37
11

Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Талалаев. Об отставке Миодрага Божовича должны объявить на следующей неделе.

«Совет директоров «Крыльев» принял решение назначит главным тренером команды Андрея Талалаева», – написал в телеграме журналист Sport24 Максим Алланазаров.

  • Самарцы идут в РПЛ последними.
  • Талалаев до зимы тренировал «Химки».
  • В РПЛ он работал с «Волгой».

UPD: как сообщил инсайдер Сергей Егоров, изначально контракт с Талалаевым заключается до конца сезона, но он будет переподписан на два года в случае невылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг Талалаев Андрей
Комментарии (11)
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paracetamol
1593334256
Чем Талалаев лучше Божича?
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DOCTOR PENALTY
1593336164
КС давно уже превратили в подобие Ахмата. При таких условиях меняй не меняй тренера, толку не будет никакого. Сначала Самара должна избавиться от кавказской "крыши", а уж потом решать вопрос с тренером.
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Бухбух
1593338634
Помню, лет семь назад Божовича сватали возглавить сборную России.
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semm
1593341495
А мне кажется смена тренера здесь не поможет - быть КС внизу таблицы. Нужно было головой думать прежде чем Соболева продавать, мог бы подождать он со своей карьерой полгода, дал бы родной команде закрепиться в ПФЛ а там бы сразу в Барсу. Так что всё это пустые хлопоты.
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JTherry
1593342540
перед Талалаевым поставлена трудная задача, но разрешимая, на мой взгляд, газпром "сплавит" в ФНЛ Оренбург, так сказать, по просьбам трудящихся... на его место желающие найдутся за стабильное финансирование команды
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baden69
1593344134
Как по мне, так Божович, как тренер, сильнее Талалаева. Даже, если Крылья не вылетят, заслуги Талалаева в этом не будет, играть то осталось меньше календарного месяца...
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Sviro
1593345045
Нас Слуцкий тренировал, толку - хрен! Безвольная, тряпочная команда. Пока подбором футболистов командует бывший работник Динамо в этой области Голубин, которого динамовцы выгнали, будем иметь говно в составе. Одной сменой тренера ничего не добиться тут.
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zigbert
1593370917
Если принять во внимание поражение от Зенита то эта замена не имеет смысла.
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kupryaev
1593374413
Наивные...такой сценарий был расписан еще при подписании Божовича -команда вылетает ,ждут до последнего,чтобы уже шансов не было и пилят компенсацию,оставляя "оправдывающий " отрезок времени ,ссылаясь на который он будет говорить,что ему не дали времени раскрыть команду...никто не виноват ,но все при бабле-отработанная годами "лифтовая" схема ,*****...ы
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Январь 59
1593408267
Где можно найти такую работу, что бы за провал и невыполнение обещания получить премию?
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