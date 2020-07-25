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  • Талалаев покинул «Крылья Советов», проработав меньше месяца

Талалаев покинул «Крылья Советов», проработав меньше месяца

25 июля 2020, 19:52
10

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев ушел в отставку. Его назначили 28 июня.

«Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за шесть туров до окончания чемпионата. Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле.

Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей. «Крылья» однозначно должны выступать в Премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи», – сказал Талалаев.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Талалаев Андрей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1595696108
Т. что предсказал Радимов, случилось.
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Cobold
1595696753
Как проститутка.
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Garrincha58
1595696778
разве можно так поступать? Талалаев не тренер, а флюгер
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LOKOfanatik19
1595697662
Вот шанс выиграть ФНЛ и выйти уже 100 процентов в РПЛ... Эх, переоценил я тебя.
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LOKOfanatik19
1595697689
Походу лучше в студии сидеть )))
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GoldPlayFIFARus9
1595698389
Хм... А Радимов был таки в чём-то прав))
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латунный
1595698486
у божевеча взялпример по клубам бегать
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Иван Петров 1986
1595700938
Это тебе не у канделаки балаболить, тут что - то уметь нужно. Неужели ахмат на эти же грабли наступит.
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Sviro
1595742118
Талалаев, на мой взгляд, неплохо отработал. ПРишёл с желанием поднять клуб, но, пообщавшись с руководством и узнав поближе балетную труппу, понял, что здесь нечего ловить. Найдут тренера, типа бомжовича, чтобы не мешал бюджет тырить.
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