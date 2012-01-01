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    Талалаев покинул «Крылья Советов», проработав меньше месяца

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев ушел в отставку. Его назначили 28 июня.

    «Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за шесть туров до окончания чемпионата. Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле.

    Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей. «Крылья» однозначно должны выступать в Премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи», – сказал Талалаев.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4568

      Alekxei Z. 5 минут назад

      А Талалаев то оказывается с душком...

      0
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      Рейтинг: +1880

      латунный 23 минуты назад

      у божевеча взялпример по клубам бегать

      0
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      Рейтинг: +4756

      GoldPlayFIFARus9 25 минут назад

      Хм... А Радимов был таки в чём-то прав))

      0
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      Рейтинг: +970

      LOKOfanatik19 36 минут назад

      Походу лучше в студии сидеть )))

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      Рейтинг: +970

      LOKOfanatik19 37 минут назад

      Вот шанс выиграть ФНЛ и выйти уже 100 процентов в РПЛ... Эх, переоценил я тебя.

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      Рейтинг: +2366

      Cleaner 51 минуту назад

      Вывел клуб в ФНЛ!

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      Рейтинг: +10822

      Garrincha58 52 минуты назад

      разве можно так поступать? Талалаев не тренер, а флюгер

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      Рейтинг: +441

      Cobold 52 минуты назад

      Как проститутка.

      1
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      Рейтинг: +4246

      порт 1 час назад

      Т. что предсказал Радимов, случилось.

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      Рейтинг: +4268

      vladik12 > порт 51 минуту назад

      Базаришь.

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