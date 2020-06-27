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  • Агент Варга – об интересе к Чалову со стороны немецких клубов: «Рекомендую меньше обращать внимание на слухи»

Агент Варга – об интересе к Чалову со стороны немецких клубов: «Рекомендую меньше обращать внимание на слухи»

27 июня 2020, 13:55
1

Шандор Варга, глава агентства Base Soccer, представляющей интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в один из немецких клубов.

«Интерес из Германии? Пожалуйста, берите, мы не против! (смеется) Я рекомендую меньше обращать внимание на слухи, которые появляются.

Какая вероятность, что летом он покинет клуб? Да пока никакой, если честно. Дай Бог, чтобы и у вас, и во всей Европе чемпионаты нормально восстановились. Сейчас мало кто думает про трансферы. Все мысли направлены на то, чтобы не заболеть. Поэтому все эти разговоры непредметны.

Стоимость Чалова сейчас 10 миллионов? Еще совсем недавно никто не верил, что за него предложат 25 миллионов, и что за эти деньги никто не отпустит. А это оказалось правдой. Только клубы устанавливают цену.

Недавно также писали, что «Кристал Пэлас» отказался от приобретения Чалова. Лично у меня такой информации нет», – сказал Варга.

  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 32 матча, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость форварда – 14,5 миллиона евро.
  • По информации Fussball Transfers, интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Байер Вольфсбург Хоффенхайм Чалов Федор
Комментарии (1)
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Kurt Angel
1593256976
В Германии Верде может вылететь. Меня только это и беспокоит. А не слухи(((
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