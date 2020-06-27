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    Агент Варга – об интересе к Чалову со стороны немецких клубов: «Рекомендую меньше обращать внимание на слухи»

    Шандор Варга, глава агентства Base Soccer, представляющей интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в один из немецких клубов.

    «Интерес из Германии? Пожалуйста, берите, мы не против! (смеется) Я рекомендую меньше обращать внимание на слухи, которые появляются.

    Какая вероятность, что летом он покинет клуб? Да пока никакой, если честно. Дай Бог, чтобы и у вас, и во всей Европе чемпионаты нормально восстановились. Сейчас мало кто думает про трансферы. Все мысли направлены на то, чтобы не заболеть. Поэтому все эти разговоры непредметны.

    Стоимость Чалова сейчас 10 миллионов? Еще совсем недавно никто не верил, что за него предложат 25 миллионов, и что за эти деньги никто не отпустит. А это оказалось правдой. Только клубы устанавливают цену.

    Недавно также писали, что «Кристал Пэлас» отказался от приобретения Чалова. Лично у меня такой информации нет», – сказал Варга.

    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 32 матча, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость форварда – 14,5 миллиона евро.
    • По информации Fussball Transfers, интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Kurt Angel 4 часа назад

      В Германии Верде может вылететь. Меня только это и беспокоит. А не слухи(((

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