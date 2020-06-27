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Fussball Transfers: три клуба из Бундеслиги претендуют на Чалова

27 июня 2020, 12:25
23

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Германии.

По информации Fussball Transfers, интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

Московский клуб готов продать своего воспитанника за 10 миллионов евро плюс бонусы.

  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 32 матча, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость форварда – 14,5 миллиона евро.

Источник: Fussball Transfers

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Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Хоффенхайм Байер Вольфсбург ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (23)
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Ганнибал Лектор
1593251455
Гинер подключил пиарщиков
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Skull_Boy
1593251707
Надо продавать и самому ноги делать, и в Германии в разы легче играть, чем в Британии
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Boeung777
1593251956
Да уж, за 25 не отдали, а сейчас за 10 готовы отдать. Гинер, не каждый день масленица.
Ответить
ilichkadr
1593254194
А почему не проявляют интерес Вердер, Кёльн, Аугсбург........!? Ответ напрашивается сам собой -УТКА!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1593257063
Ошибочка в тексте закралась: не три, а тринадцать клубов БЛ претендуют на Федю. )
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paracetamol
1593259407
Рыночная стоимость форварда – 14,5 миллиона евро... ------------------------------------------------------ За Миранчуков по 50 лямов собираются отдать за штуку, а они все в Локо!
Ответить
serhio80
1593262002
На завод его отдайте в статусе свободного агента и пусть хуарит за 30 рублей в месяц)
Ответить
Йост
1593273620
Отдать за просто так пока берут и посмотреть, что из него получится. Шанс, что заиграет всегда есть.
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САНЁК17
1593280866
Наверника с Федором путают немцы,захватчики откройте глаза?фирштейн?
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yarik1_78
1593519130
Хватит уже,какие клубы из Бундеслиги?Не смешно.
Ответить
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