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    Fussball Transfers: три клуба из Бундеслиги претендуют на Чалова

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Германии.

    По информации Fussball Transfers, интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

    Московский клуб готов продать своего воспитанника за 10 миллионов евро плюс бонусы.

    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 32 матча, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость форварда – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Fussball Transfers

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4195

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Ну кому он нужен ? Всякую херь перепечатывают , только бы здесь устроить срач. Парень вообще не забивает, за что платить. За 22 года , так в самой Германии таких наверно пропасть...

      0
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      Рейтинг: +1428

      FRZZ 7 минут назад

      Утка очередная.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7210

      ilichkadr 13 минут назад

      А почему не проявляют интерес Вердер, Кёльн, Аугсбург........!? Ответ напрашивается сам собой -УТКА!

      1
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      Рейтинг: +2308

      KPCCSPB 31 минуту назад

      Ну, Байер точно нет, они в слепую не покупают футболистов. А вот остальные вполне, если не утка. Ценник уронили круто, но справедливо.

      0
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      Рейтинг: +120

      Радио1000шумеров 36 минут назад

      ̶Р̶е̶з̶а̶т̶ь̶ Продавать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!

      0
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      Рейтинг: +1537

      Boeung777 50 минут назад

      Да уж, за 25 не отдали, а сейчас за 10 готовы отдать. Гинер, не каждый день масленица.

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      Рейтинг: +823

      shikari__ > Boeung777 16 минут назад

      это не ЦСКА готовы за 10 отдать, а "Fussball Transfers".

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > shikari__ 10 минут назад

      Московский клуб готов продать своего воспитанника за 10 миллионов евро плюс бонусы.
      Читай внимательно!

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      Рейтинг: +823

      shikari__ > vanchope34 5 минут назад

      Московский клуб готов продать своего воспитанника за 10 миллионов евро плюс бонусы. Источник: Fussball Transfers
      или это еще официальный сайт ЦСКА написал? читай внимательно!!! и сначала лучше подумай, что к чему, а потом пиши.

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > shikari__ 3 минуты назад

      Московский клуб готов-определяющее!

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      Рейтинг: +8413

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Надо продавать и самому ноги делать, и в Германии в разы легче играть, чем в Британии

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      Рейтинг: +1646

      Ганнибал Лектор 59 минут назад

      Гинер подключил пиарщиков

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