Fussball Transfers: три клуба из Бундеслиги претендуют на Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Германии.
По информации Fussball Transfers, интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».
Московский клуб готов продать своего воспитанника за 10 миллионов евро плюс бонусы.
- В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 32 матча, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость форварда – 14,5 миллиона евро.
Источник: Fussball Transfers
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