Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ⚽ РПЛ. «Урал» и «Тамбов» завершат 24-й тур

    В воскресенье, 28 июня, 24-й тур РПЛ завершится одним матчем. В Екатеринбурге местная команда примет «Тамбов».

    В первом круге «Урал» победил в гостях со счетом 2:1. У обеих команд одинаковое количество очков, их отделяют от зоны вылета два балла.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Тамбов

    28 июня, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Уфа – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.

    Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 33; 1:1 – Бурмистров, 45+1.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Краснодар

    не состоится

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2020 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 июня 2020, 16:16

      А чё с Оренбургом? Непонятно, игру перенесли или проигрыш засчитали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 июня 2020, 10:42

      Столичные клубы начинают потихонечку подтягиваться,,,
      Зенит нервно курит в сторонке,,,,
      Все знають,что Кремлевская мафия,мощнее ГазПром-овской)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry > alex1951 28 июня 2020, 14:59

      один кукловод руководит обеими "мафиями", возглавляет "битву кошельков"... у газпрёма кошелек намного ширше - скока хочешь, столько и бери))) "бомжи нервно курят" - дни их сочтены!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > alex1951 28 июня 2020, 16:17

      Куда подтягиваться, К ФНЛ или ПФЛ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > alex1951 28 июня 2020, 18:32

      Зенит уже давно бросил сие баловство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 июня 2020, 23:08

      ЦСКА утратил формальные шансы на победу в чемпионате...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > житель СПб 28 июня 2020, 15:36

      да все потеряли не только ЦСКА

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > giluxa1963 28 июня 2020, 19:17

      видишь я не только иногда минусую!но и адекватные комменты поддерживаю!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 июня 2020, 14:56

      Уфе и Рубину - побед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 26 июня 2020, 19:22

      Тьфу,переодеваться начали как бабы.Не симпатизирую ни Ахмату ни Сочи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 26 июня 2020, 18:35

      Не был поклонником Терека. Но сегодня со всей страной против Сочи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Серёга Краснодарский 26 июня 2020, 19:02

      Ростов арсенал ты будешь болеть против арсенала?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Серёга Краснодарский 28 июня 2020, 07:51

      Пара десятков де6илов- это не вся страна!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 26 июня 2020, 16:56

      болеем сегодня за Ахмат, пусть крысы из сочи просрут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Dobroe Teplo za CSKA 26 июня 2020, 19:01

      ))) арсенал тоже крысы? Логика где?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Dobroe Teplo za CSKA 27 июня 2020, 14:57

      Отошел от белой горячки? Сутки пропустил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Вованчик87 26 июня 2020, 16:08

      Никогда не болел за Ахмат. Удачи, Ахмат! Лёгкой победы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Вованчик87 26 июня 2020, 19:03

      Понятно, хохол))))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11