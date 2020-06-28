⚽ РПЛ. «Урал» и «Тамбов» завершат 24-й тур

А чё с Оренбургом? Непонятно, игру перенесли или проигрыш засчитали?
В воскресенье, 28 июня, 24-й тур РПЛ завершится одним матчем. В Екатеринбурге местная команда примет «Тамбов».
В первом круге «Урал» победил в гостях со счетом 2:1. У обеих команд одинаковое количество очков, их отделяют от зоны вылета два балла.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
28 июня, 16:30 мск
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0
Ростов – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.
Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Глушаков, 33; 1:1 – Бурмистров, 45+1.
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).
не состоится