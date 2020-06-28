⚽ РПЛ. «Урал» и «Тамбов» завершат 24-й тур

В воскресенье, 28 июня, 24-й тур РПЛ завершится одним матчем. В Екатеринбурге местная команда примет «Тамбов».

В первом круге «Урал» победил в гостях со счетом 2:1. У обеих команд одинаковое количество очков, их отделяют от зоны вылета два балла.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Тамбов

28 июня, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Уфа – 0:0

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Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

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Ростов – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.

Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушаков, 33; 1:1 – Бурмистров, 45+1.

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).

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Оренбург – Краснодар

не состоится

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