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⚽ РПЛ. «Урал» и «Тамбов» завершат 24-й тур

28 июня 2020, 14:40
18

В воскресенье, 28 июня, 24-й тур РПЛ завершится одним матчем. В Екатеринбурге местная команда примет «Тамбов».

В первом круге «Урал» победил в гостях со счетом 2:1. У обеих команд одинаковое количество очков, их отделяют от зоны вылета два балла.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Тамбов

28 июня, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Уфа – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.

Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушаков, 33; 1:1 – Бурмистров, 45+1.

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 44; 1:1 – Дзюба, 64 (с пенальти); 2:1 – Дзюба, 70 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Краснодар

не состоится

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Сочи Зенит Крылья Советов Спартак Уфа Оренбург Краснодар Рубин Локомотив Динамо ЦСКА Ростов Арсенал
Комментарии (18)
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Вованчик83
1593176926
Никогда не болел за Ахмат. Удачи, Ахмат! Лёгкой победы!
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Dobroe Teplo za CSKA
1593179791
болеем сегодня за Ахмат, пусть крысы из сочи просрут
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Серёга Краснодарский
1593185735
Не был поклонником Терека. Но сегодня со всей страной против Сочи.
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волчарик
1593188520
Тьфу,переодеваться начали как бабы.Не симпатизирую ни Ахмату ни Сочи.
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paracetamol
1593259016
Уфе и Рубину - побед!
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житель СПб
1593288484
ЦСКА утратил формальные шансы на победу в чемпионате...
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alex1951
1593330141
Столичные клубы начинают потихонечку подтягиваться,,, Зенит нервно курит в сторонке,,,, Все знають,что Кремлевская мафия,мощнее ГазПром-овской)))
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paracetamol
1593350187
А чё с Оренбургом? Непонятно, игру перенесли или проигрыш засчитали?
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