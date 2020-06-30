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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Динамо - ЦСКА

27.06.2020, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 24 тур Динамо - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Динамо
13 тур
3 ноября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
9 апреля, понедельник 19:30 ЦСКА 1:2 Динамо
11 тур
23 сентября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Динамо
11 тур
4 октября, воскресенье 13:30 Динамо 0:2 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

18 февраля, четверг 18:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 20:30 ЦСКА 1:2 Динамо
13 тур
9 ноября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 13:30 Динамо 4:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:0 ЦСКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 ЦСКА
34 тур
9 марта, пятница 14:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 0:4 Динамо
8 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 18:15 Динамо 0:0 ЦСКА
2 тур
21 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Динамо
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 19:30 Динамо 2:2
(5:6)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
27 октября, понедельник 19:00 Динамо 1:3 ЦСКА
12 тур
6 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
14 июля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Динамо
2 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Динамо
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
14 тур
2 июля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2231

    river31 27 июня 2020, 20:58

    Жуть, а не игра...

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 20:57

    ужасная игра. Ни комбинаций нормальных. ни ударов.
    Егбуна раньше менять надо было, а его заменили за 10 минут до коцна матча. Жозик понравился.
    Комличенко, Рауша и Филиппа раньше нужно было выпускать

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 20:22

    Я фигею. Игбуна менять не хотят....что за фигня такая. От него никакой пользы НЕТ!!!!

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 19:41

    оффсайд почти на своей половине поля..угадайте, из какой команды пришел в футбольный клуб игрок?

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 19:29

    Игбуна уже менять пора

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    Рейтинг: +2231

    river31 27 июня 2020, 18:56

    Удачи армейцам!!!!! Нужна победа!!!!

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 17:56

    Комличенко и Филпп в резерве, вроде как?

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