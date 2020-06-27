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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 27 июня 2020
Динамо
27.06.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
90'
+3
Вторая желтая
Я. Бийол
Замена
О. Хильемарк
️️️️
С. Игбун
84'
Замена
З. Плиев
️️️️
Д. Скопинцев
84'
80'
Желтая карточка
Я. Бийол
77'
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
76'
Желтая карточка
И. Обляков
73'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Жоаозиньо
71'
Замена
К. Рауш
️️️️
В. Карапузов
58'
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Панченко
58'
Желтая карточка
В. Рыков
24'
Желтая карточка
К. Панченко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЛФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
4-1-2-1-2
1
Шунин
7
Скопинцев
18
Ордец
44
Рыков
18
Морозов
33
Нойштедтер
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
17
Карапузов
44
Игбун
8
Панченко
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
32
Магнуссон
78
Дивеев
14
Набабкин
6
Фернандес
22
Марадишвили
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
7
Скопинцев
3
Плиев
3
Плиев
7
Скопинцев
17
Карапузов
34
Рауш
34
Рауш
17
Карапузов
44
Игбун
7
Хильемарк
7
Хильемарк
44
Игбун
22
Жоаозиньо
27
Комличенко
27
Комличенко
22
Жоаозиньо
8
Панченко
26
Филипп
26
Филипп
8
Панченко
63
Чалов
18
Кучаев
18
Кучаев
63
Чалов
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - ЦСКА
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
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