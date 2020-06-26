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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Ахмат - Сочи

26.06.2020, Пятница, 18:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 24 тур Ахмат - Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
30 сентября, понедельник 19:30 Сочи 2:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 26 июня 2020, 19:53

    Ахмат сделай шпили вили сочам

    3
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > swot1205 26 июня 2020, 20:44

    Ага . Силов не хватило

    0
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    Рейтинг: +26

    омен111 26 июня 2020, 19:43

    Тяжело сочи против взрослой то команды играть

    4
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 26 июня 2020, 18:43

    А Ахмат основным составом играет что ли? )

    2
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > mdu86 26 июня 2020, 21:18

    Да, несправедливо как то ж )))

    0
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 26 июня 2020, 18:37

    Глушак после перерыва, как заново родился

    4
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > MaxRnD 26 июня 2020, 18:39

    Отрабатывает контракт. У Рамзана не забалуешь..........

    2
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 26 июня 2020, 18:05

    Мостовой, Заика, Верююю

    2
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    Рейтинг: +3539

    acor94 26 июня 2020, 18:01

    Терек в ФНЛ!

    1
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 26 июня 2020, 17:59

    Всем чмошникам диванным на зло Сочи должен выйграть!!! Болею

    0
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > Виталий Орехов 26 июня 2020, 22:55

    Плевать я хотел на твой В.ы.с.е.р

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    Рейтинг: +265

    releboy 26 июня 2020, 17:44

    26 февраля 2020 жители Сочи поддержали преобразование пгт Сириус (Имеритинский курорт) в отдельный муниципалитет. Т.к. ФИШТ находится в Имеретинке то ФК Сочи теперь должен называться "Сириус" и никак иначе

    0
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 26 июня 2020, 17:28

    НЕ ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ Ф.К СОЧИ ПУСКАЙ АХМАТ ЗА РОСТОВ ОТОМСТИТ

    3
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