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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Сочи
Ахмат - Сочи: обзор матча 26 июня 2020
Ахмат
26.06.2020, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
33'
Д. Глушаков
45+1'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Сочи
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
90'
+1
Замена
А. Мбенг
️️️️
А. Понсе
87'
82'
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
33'
Желтая карточка
О. Иванов
31'
10'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
24
Ненахов
11
Исмаэл
21
Роши
19
Иванов
88
Глушаков
7
Бериша
9
Понсе
4-2-2-2
35
Джанаев
34
Маргасов
32
Мевля
99
Новосельцев
45
Миладинович
15
Цаллагов
27
Заика
18
Бурмистров
77
Мостовой
91
Заболотный
9
Кокорин
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
9
Понсе
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Понсе
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
93
Вадим Милютин
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ахмат - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Ахмат
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