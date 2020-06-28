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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
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Ростов - Арсенал

27.06.2020, Суббота, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
28 июля, воскресенье 16:30 Арсенал 2:3 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
10 марта, воскресенье 14:00 Ростов 0:0 Арсенал
5 тур
24 августа, пятница 19:30 Арсенал 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 14:00 Арсенал 2:2 Ростов
9 тур
9 сентября, суббота 16:30 Ростов 2:2 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 16:30 Арсенал 1:0 Ростов
13 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Ростов 4:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
8 декабря, понедельник 19:00 Ростов 0:1 Арсенал
10 тур
19 октября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +148

    Aviator 27 июня 2020, 21:20

    Samir Ujkani это кто, дебилы козлорогие?

    1
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 27 июня 2020, 21:07

    Лодыгин уже на 1-ой минуте словил от Мамаева. Если так и дальше дело пойдёт, то трёшкку туляки увезут из Ростова.

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    Рейтинг: +3912

    minaev23 27 июня 2020, 20:17

    Вперёд Ростов!!!!

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