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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Арсенал
Ростов - Арсенал: обзор матча 27 июня 2020
Ростов
27.06.2020, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
1'
П. Мамаев
17'
А. Ионов
58'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Арсенал
Вторая желтая
Д. Прошляков
90'
+6
90'
Желтая карточка
К. Кангва
Замена
Е. Черкес
️️️️
Б. Зайнутдинов
88'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
87'
78'
Замена
М. Володько
️️️️
В. Альварес
78'
Замена
Л. Банда
️️️️
Э. Кангва
77'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
Желтая карточка
Д. Прошляков
77'
70'
Желтая карточка
И. Горбатенко
67'
Замена
К. Кангва
️️️️
Г. Чаушич
67'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Хагуш
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Саплинов
67'
Желтая карточка
А. Козлов
66'
Желтая карточка
Д. Глебов
62'
59'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Ломовицкий
58'
ГОЛ! 2:1!
Е. Луценко
Пас отдал
Д. Лесовой
57'
Желтая карточка
Д. Лесовой
Замена
Д. Прошляков
️️️️
Э. Шомуродов
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Ионов
Пас отдал
Э. Шомуродов
17'
10'
Желтая карточка
А. Денисов
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
78
Чистяков
55
Осипенко
34
Козлов
15
Глебов
10
Мамаев
19
Зайнутдинов
55
Саплинов
11
Ионов
14
Шомуродов
4-4-1-1
12
Лодыгин
14
Хагуш
88
Григалава
71
Денисов
27
Альварес
10
Кангва
70
Костадинов
23
Чаушич
88
Лесовой
11
Ломовицкий
48
Луценко
19
Зайнутдинов
8
Черкес
8
Черкес
19
Зайнутдинов
55
Саплинов
19
Байрамян
19
Байрамян
55
Саплинов
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
14
Шомуродов
22
Прошляков
22
Прошляков
14
Шомуродов
10
Кангва
19
Банда
19
Банда
10
Кангва
27
Альварес
11
Володько
11
Володько
27
Альварес
23
Чаушич
42
Кангва
42
Кангва
23
Чаушич
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
14
Хагуш
17
Ковалев
17
Ковалев
14
Хагуш
Остались в запасе
Ростов
Арсенал
2
Александр Гапечкин
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
55
Валерий Громыко
АП
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
2
Александр Гапечкин
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ростов - Арсенал
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ростов Арена
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