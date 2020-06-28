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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Рубин - Локомотив

27.06.2020, Суббота, 17:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 24 тур Рубин - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Локомотив 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
10 мая, пятница 19:00 Локомотив 4:0 Рубин
14 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 6 марта, среда 19:00 Рубин 0:1 Локомотив
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Рубин
5 тур
9 августа, среда 20:00 Рубин 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 16:30 Локомотив 0:1 Рубин
12 тур
31 октября, понедельник 19:30 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Локомотив 1:0 Рубин
8 тур
12 сентября, суббота 19:00 Рубин 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
16 мая, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Рубин
4 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Рубин 1:1 Локомотив
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
3 марта, вторник 20:00 Локомотив 0:0
(4:2)п		 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
7 декабря, суббота 18:30 Локомотив 0:0 Рубин
14 тур
27 октября, воскресенье 13:30 Рубин 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 13:30 Рубин 2:0 Локомотив
8 тур
15 сентября, суббота 13:30 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
22 апреля, воскресенье 19:30 Локомотив 0:0 Рубин
34 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 18:30 Рубин 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Локомотив 1:1 Рубин
10 тур
20 мая, пятница 20:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 0:0 Рубин
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Рубин
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Локомотив
1 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
25 июля, среда 19:00 Рубин 3:0 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Рубин 2:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 14:00 Рубин 3:1 Локомотив
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Рубин
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 Локомотив 1:1 Рубин
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Рубин 3:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +26

    омен111 27 июня 2020, 19:09

    У бомбардира сломалась клавиатура

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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM > омен111 27 июня 2020, 19:17

    Не вся, кнопка с буквой "А" целая еще)

    3
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