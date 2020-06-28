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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Спартак - Уфа

27.06.2020, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 24 тур Спартак - Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
20 сентября, пятница 17:30 Уфа 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Уфа
14 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Уфа 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 3:1 Уфа
2 тур
23 июля, воскресенье 15:00 Уфа 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 14:00 Уфа 1:3 Спартак
8 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Спартак 0:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Уфа 3:1 Спартак
1 тур
17 июля, пятница 19:00 Спартак 2:2 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:00 Спартак 1:2 Уфа
5 тур
23 августа, суббота 14:00 Уфа 1:2 Спартак
Товарищеские матчи 2013

23 июня, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 июня 2020, 18:31

    БЕЛЕНОВ МОЛОДЕЦ ОТЛИЧНЫЙ ВРАТАРЬ! СЕГОДНЯ ОН ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА.У СПАРТАКА ИЗ НАШИХ ПОХВАЛИЛА БЫ СОБОЛЕВА И ЗОБНИНА.

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    Рейтинг: +823

    diktatop 27 июня 2020, 18:25

    ПИТЕРСКАЯ ПРОСТИТУТКА СУДЬЯ

    3
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > diktatop 27 июня 2020, 18:29

    Плохо прикормили.........

    3
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 18:25

    вот для чего Уфа вообще не поле выходит? Ну почему это клубО появилось? Антифутбольщина сплошная

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Kurt Angel 27 июня 2020, 18:36

    Эта Антифутбольщина отобрала очки у Ростова, Зенита, ЦСКА, Локомотива и 5 очков у Спартака.

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > ilichkadr 27 июня 2020, 18:37

    И толк от этого? Отобрала как? Игрой? Или тем, что всей командой в защите сидят? ты их матчи вообще смотришь?
    Когда они выиграли у Спартака, то даже в совр ворот за весь матч не пробили....или у тебя своя версия будет?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Kurt Angel 27 июня 2020, 18:50

    Других-то нет. Худо бедно футбол почти по всей России. Я не сторонник чемпионата Москвы и кубка мэра. Пущай футбол, хоть и хреновенький, но везде.

    1
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > ilichkadr 27 июня 2020, 18:53

    Это не футбол...зачем смотреть в сторону географии? Эти речи слышу только от питерских почему-то.Почему Урал играетв футбол. Почему Краснодар играет в лучший футбол. В этом сезоне Ростов показал, что умеет играть в красивый футбол. Или эти клубы тоже в Москве? Причем здесь Москва вообще?
    Мне нравилось Тосно как играет. Я не люблю команды, которые и сами не играют, и другим не дают. Не показывая вообще ничего. Я зритель. Хочу смотреть футбол. А не смотреть на "профессионалов выноса".
    Да Уфа ссыт пропустить, потому что они не знают как можно забить гол, если всей командой в защите сидеть

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Kurt Angel 27 июня 2020, 19:15

    Уфа хочет закрепиться в Премьер-лиге и она это сделает. Я не пророк, но в первую десятку Уфа точно войдет. Из 6-ти оставшихся игр, 4 игры, в т.ч. 2 последних Уфа играет дома.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Kurt Angel 27 июня 2020, 19:20

    У нас вообще не футбол, а так бей беги......... Не до игры, главное заработать очки и повыше место в турнирной таблице, чтобы как-то оправдать гос. бюджет.

    2
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > ilichkadr 27 июня 2020, 19:25

    да. Уфа то точно не вылетит. Крылья Советов не только на данный момент, но и в целом, главный кандидат.
    Интересный момент с Ахматом...думаю, именно из-за Ахмата д осих пор не известно, будут ли Химки в премьерке. Если вылетит рубин или Оренбург, то. Химки без проблем будут лезть в число 16-команд.
    Но Крылья в оставшихся матчах могут не больше чем на 4 очка рассчитывать ( на деле, слава Богу, все иначе).
    Посмотри

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Kurt Angel 27 июня 2020, 19:38

    Крылья давно лихорадит, ещё с советских времен, но какая-то чехарда началась при Слуцком. Вроде и в ФНЛ побывали, выводы должны были сделать, стадион-красавец построили, а нет....... Что касаемо Ахмата, то его место давно в ФНЛ, нет никакого прогресса. Терек был лучше. Будем смотреть переходные матчи, к этому идёт. С Химками пока непонятки, деньги ищут.

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    Рейтинг: +1897

    Aston 27 июня 2020, 18:22

    Убогая бомжовская судьишка

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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM > Aston 27 июня 2020, 18:24

    Причём здесь бомжи? Уж Спартак-то им не конкурент, чтобы давать указания на их засуживание

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    Рейтинг: +1897

    Aston > FCLM_FCRM 27 июня 2020, 18:26

    А ты знаешь откуда родом Безбородов?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Aston 27 июня 2020, 18:30

    Ктоб сомневался!7 Газпром-то тоже виноват или как?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Aston 27 июня 2020, 18:33

    Кормить надо лучше, а то желуди, да желуди........сколько можно одно и тоже жрать?

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    Рейтинг: +1897

    Aston > ilichkadr 27 июня 2020, 18:44

    Клоун тупой,только такому как ты может быть что-то здесь непонятно

    -1
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Aston 27 июня 2020, 18:52

    Внучек, ты школу закончил, паспорт получил?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > FCLM_FCRM 27 июня 2020, 18:53

    Не обращай внимание, это детвора дальше смартфона ничего не видит и знать ничего не желает.

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    Рейтинг: +1897

    Aston > ilichkadr 27 июня 2020, 18:53

    Внучек?)))ахахах,точно клоун)))

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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM > Aston 27 июня 2020, 19:10

    Примитивное какое-то мышление у тебя. По твоей логике, Вилков не должен тогда под Зенит стелиться.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Aston 27 июня 2020, 19:16

    Эскюзми, мож сынок, а Aston?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 27 июня 2020, 18:21

    Трындец Безбородову.............

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 17:29

    Табидзе, конечно же, красную не дадут. Локоть...лицо...

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    Рейтинг: +33630

    oyabun 27 июня 2020, 16:12

    Обязаны побеждать. Тем более, играя дома. Верим в Спартак!

    4
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > oyabun 27 июня 2020, 17:30

    эта антифутбольщина хлеще Амкара гаджиевского периода

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 01:46

    Спартаку красивой победы

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