Спартак - Уфа

БЕЛЕНОВ МОЛОДЕЦ ОТЛИЧНЫЙ ВРАТАРЬ! СЕГОДНЯ ОН ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА.У СПАРТАКА ИЗ НАШИХ ПОХВАЛИЛА БЫ СОБОЛЕВА И ЗОБНИНА.
|10 тур
|20 сентября, пятница
|17:30
|Уфа
|1:0
|Спартак
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Уфа
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|14:00
|Уфа
|2:0
|Спартак
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:00
|Уфа
|1:3
|Спартак
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Спартак
|0:1
|Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
БЕЛЕНОВ МОЛОДЕЦ ОТЛИЧНЫЙ ВРАТАРЬ! СЕГОДНЯ ОН ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА.У СПАРТАКА ИЗ НАШИХ ПОХВАЛИЛА БЫ СОБОЛЕВА И ЗОБНИНА.
вот для чего Уфа вообще не поле выходит? Ну почему это клубО появилось? Антифутбольщина сплошная
Эта Антифутбольщина отобрала очки у Ростова, Зенита, ЦСКА, Локомотива и 5 очков у Спартака.
Других-то нет. Худо бедно футбол почти по всей России. Я не сторонник чемпионата Москвы и кубка мэра. Пущай футбол, хоть и хреновенький, но везде.
Это не футбол...зачем смотреть в сторону географии? Эти речи слышу только от питерских почему-то.Почему Урал играетв футбол. Почему Краснодар играет в лучший футбол. В этом сезоне Ростов показал, что умеет играть в красивый футбол. Или эти клубы тоже в Москве? Причем здесь Москва вообще?
Мне нравилось Тосно как играет. Я не люблю команды, которые и сами не играют, и другим не дают. Не показывая вообще ничего. Я зритель. Хочу смотреть футбол. А не смотреть на "профессионалов выноса".
Да Уфа ссыт пропустить, потому что они не знают как можно забить гол, если всей командой в защите сидеть
Уфа хочет закрепиться в Премьер-лиге и она это сделает. Я не пророк, но в первую десятку Уфа точно войдет. Из 6-ти оставшихся игр, 4 игры, в т.ч. 2 последних Уфа играет дома.
У нас вообще не футбол, а так бей беги......... Не до игры, главное заработать очки и повыше место в турнирной таблице, чтобы как-то оправдать гос. бюджет.
да. Уфа то точно не вылетит. Крылья Советов не только на данный момент, но и в целом, главный кандидат.
Интересный момент с Ахматом...думаю, именно из-за Ахмата д осих пор не известно, будут ли Химки в премьерке. Если вылетит рубин или Оренбург, то. Химки без проблем будут лезть в число 16-команд.
Но Крылья в оставшихся матчах могут не больше чем на 4 очка рассчитывать ( на деле, слава Богу, все иначе).
Посмотри
Крылья давно лихорадит, ещё с советских времен, но какая-то чехарда началась при Слуцком. Вроде и в ФНЛ побывали, выводы должны были сделать, стадион-красавец построили, а нет....... Что касаемо Ахмата, то его место давно в ФНЛ, нет никакого прогресса. Терек был лучше. Будем смотреть переходные матчи, к этому идёт. С Химками пока непонятки, деньги ищут.
Убогая бомжовская судьишка
Табидзе, конечно же, красную не дадут. Локоть...лицо...
Спартаку красивой победы