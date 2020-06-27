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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 27 июня 2020
Спартак
27.06.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Р. Зобнин
90'
+3
90'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Сухов
Замена
И. Голосов
️️️️
А. Ещенко
84'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Понсе
84'
81'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
О. Урунов
Желтая карточка
А. Крал
80'
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Ларссон
63'
Замена
Н. Умяров
️️️️
З. Бакаев
63'
46'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Козлов
46'
Замена
А. Голубев
️️️️
Г. Агаларов
44'
Желтая карточка
Д. Табидзе
Желтая карточка
П. Маслов
43'
16'
Желтая карточка
И. Неделчару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
11
Остон Урунов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
18
Наиль Умяров
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-2-1-2-2
98
Максименко
39
Маслов
2
Жиго
95
Гапонов
33
Крал
38
Ещенко
47
Зобнин
7
Бакаев
15
Рассказов
9
Понсе
17
Ларссон
3-4-1-2
31
Беленов
15
Пуцко
24
Неделчару
5
Табидзе
33
Сухов
74
Фомин
55
Карп
5
Йокич
11
Урунов
25
Агаларов
32
Козлов
38
Ещенко
61
Голосов
61
Голосов
38
Ещенко
47
Зобнин
8
Маркитесов
8
Маркитесов
47
Зобнин
7
Бакаев
18
Умяров
18
Умяров
7
Бакаев
9
Понсе
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Понсе
17
Ларссон
7
Соболев
7
Соболев
17
Ларссон
11
Урунов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Урунов
33
Сухов
43
Терентьев
43
Терентьев
33
Сухов
25
Агаларов
50
Голубев
50
Голубев
25
Агаларов
32
Козлов
77
Бизяк
77
Бизяк
32
Козлов
Остались в запасе
Спартак
Уфа
1
Артем Поплевченков
ВР
7
Константин Шильцов
АП
22
Никита Бакалюк
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
Главный тренер
Доменико Тедеско
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
7
Константин Шильцов
АП
22
Никита Бакалюк
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Спартак - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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