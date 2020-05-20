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    Липпи: «Месси и Роналду на одном уровне, как Пеле и Марадона»

    Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи выразил мнение, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси – одинаково важные футболисты последнего 20-летия.

    «По уровню значимости за последние 20 лет Месси и Роналду на одном уровне. То же самое касается Пеле и Марадоны. Нельзя утверждать, что один из них лучше другого», – сказал Липпи.

    • Месси выигрывал «Золотой мяч» шесть раз, Роналду – пять.
    • На клубном уровне аргентинец завоевал 34 трофея, португалец – 28.
    • Со сборной Роналду взял Евро-2016 и Лигу наций-2019, Месси – Олимпиаду-2008.

    Источник: Cadena SER

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9986

      Cules2013 1 час назад

      Нельзя утверждать, что один из них лучше другого?
      Можно. Правда не совсем ясно зачем это делать)

      0
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      Рейтинг: +888

      mig28 > Cules2013 30 минут назад

      Это всё дело предпочтений и симпатий...они оба красавчики в плане игры, трудяги и пахари) Было бы интересно посмотреть как они в одной команде играют))

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