Липпи: «Месси и Роналду на одном уровне, как Пеле и Марадона»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи выразил мнение, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси – одинаково важные футболисты последнего 20-летия.

«По уровню значимости за последние 20 лет Месси и Роналду на одном уровне. То же самое касается Пеле и Марадоны. Нельзя утверждать, что один из них лучше другого», – сказал Липпи.