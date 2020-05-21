Липпи: «Месси и Роналду на одном уровне, как Пеле и Марадона»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи выразил мнение, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси – одинаково важные футболисты последнего 20-летия.
«По уровню значимости за последние 20 лет Месси и Роналду на одном уровне. То же самое касается Пеле и Марадоны. Нельзя утверждать, что один из них лучше другого», – сказал Липпи.
- Месси выигрывал «Золотой мяч» шесть раз, Роналду – пять.
- На клубном уровне аргентинец завоевал 34 трофея, португалец – 28.
- Со сборной Роналду взял Евро-2016 и Лигу наций-2019, Месси – Олимпиаду-2008.
Источник: Cadena SER