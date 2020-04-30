Арустамян: 10-11 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что большая часть клубов российской Премьер-лиги может поддержать идею досрочно завершить сезон-2019/20.

«Куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно – в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в премьер-лиге. Тем более, что ряд клубов РПЛ всерьез настроены завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот, что мне известно о ситуации в целом.

С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

Главная дилемма – распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран», – написал Арустамян в своeм телеграм-канале.