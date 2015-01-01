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    Арустамян: 10-11 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что большая часть клубов российской Премьер-лиги может поддержать идею досрочно завершить сезон-2019/20.

    «Куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно – в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в премьер-лиге. Тем более, что ряд клубов РПЛ всерьез настроены завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот, что мне известно о ситуации в целом.

    С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

    Главная дилемма – распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран», – написал Арустамян в своeм телеграм-канале.

    • РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Вынужденная пауза в чемпионате продлится до лета.
    • По итогам 22 туров в первенстве лидирует «Зенит».

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +824

      Cleaner 11 минут назад

      Клубы НЕ ДОЛЖНЫ решать, доигрывать или нет. Иначе может дойти до того, что президенты клубов просто сядут и распишут(договорятся) о местах своих команд на следующий(2021года) чемпионат. Ведь зачем играть, если можно договориться?

      0
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      Рейтинг: +4974

      серега кашин 1 час назад

      уже просто не знают что и придумать

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