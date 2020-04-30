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  • Арустамян: 10-11 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона

Арустамян: 10-11 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона

30 апреля 2020, 11:44
4

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что большая часть клубов российской Премьер-лиги может поддержать идею досрочно завершить сезон-2019/20.

«Куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно – в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в премьер-лиге. Тем более, что ряд клубов РПЛ всерьез настроены завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот, что мне известно о ситуации в целом.

С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

Главная дилемма – распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран», – написал Арустамян в своeм телеграм-канале.

  • РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
  • Вынужденная пауза в чемпионате продлится до лета.
  • По итогам 22 туров в первенстве лидирует «Зенит».

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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серега кашин
1588239131
уже просто не знают что и придумать
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sasha 66
1588251676
Думаю, здесь два варианта..это касается РПЛ...либо разыграть со 2 по 5 место с целью выхода в еврокубки, либо вообще завершить сезон и готовиться к следующему...в обоих случаях остальные клубы не участвуют..не знаю, но Краснодару, Ростову, ЦСКА вполне можно побороться
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klim2m
1588252578
Армяну лиж бы не работать ))
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zigbert
1588273455
Не рано ли начали говорить о завершении сезона. Если продолжить его в июне, то можно его успеть закончить до августа.
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