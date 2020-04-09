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    Радченко: «Смолов совершил ошибку, вернувшись в Россию. Ему это аукнется»

    Бывший нападающий «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко прокомментировал решение форварда «Сельты» Федора Смолова вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса.

    «Вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку. Никто этот поступок не оценил — ни в клубе, никто в Испании. Федору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их нужно выполнять», – сказал Радченко.

    • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
    • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

    Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

    Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2020 15:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +609

      Cleaner 18 часов назад

      Футбол - это временно. А клан Ельцыных - навсегда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2554

      Томик 18 часов назад

      Видимо, его Лопырева сильнее, чем мы все думали укусила. И это не лечится совсем.

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