Радченко: «Смолов совершил ошибку, вернувшись в Россию. Ему это аукнется»

Бывший нападающий «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко прокомментировал решение форварда «Сельты» Федора Смолова вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса.

«Вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку. Никто этот поступок не оценил — ни в клубе, никто в Испании. Федору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их нужно выполнять», – сказал Радченко.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

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