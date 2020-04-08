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    Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о своем возвращении в Москву из Испании. Футболист долетел на самолете в Белоруссию, а оттуда – на машине в Россию.

    «В Минске очень тепло. Меня встретили врачи, замерили температуру. Я в шапке летел, когда снял, мне говорят: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило! Но пару минут подождали – и ничего, все нормально.

    Я заполнил документы, что в течение 48 часов должен покинуть Беларусь, и поехал», — рассказал Смолов в прямом эфире инстаграма.

    • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
    • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

    Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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    08.04.2020 18:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1251

      Из Твери Леха 14 часов назад

      Федька по ходу удивился, что его в пот бросило. Ведь на поле такого с ним не происходит)))

      1
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      Рейтинг: +4718

      Lester84 14 часов назад

      Ты слишком горяч для белорусского футбола)))

      0
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      Рейтинг: +419

      alll-1 17 часов назад

      теперь ты должен быть на карантине

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37865

      MaxRnD 17 часов назад

      Бежал, не останавливаясь, с самого Виго

      2
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      Рейтинг: +80

      Максим2712 17 часов назад

      Мне мои триста женщин постоянно говорят, что я горячий.Я по этому поводу не парюсь

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