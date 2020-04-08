Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о своем возвращении в Москву из Испании. Футболист долетел на самолете в Белоруссию, а оттуда – на машине в Россию.

«В Минске очень тепло. Меня встретили врачи, замерили температуру. Я в шапке летел, когда снял, мне говорят: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило! Но пару минут подождали – и ничего, все нормально.

Я заполнил документы, что в течение 48 часов должен покинуть Беларусь, и поехал», — рассказал Смолов в прямом эфире инстаграма.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»