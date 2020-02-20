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  • Дмитрий Черышев: «Гол Дениса на поле «Аталанты» играет определенную роль. Все в руках «Валенсии»

Дмитрий Черышев: «Гол Дениса на поле «Аталанты» играет определенную роль. Все в руках «Валенсии»

20 февраля 2020, 15:21
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Тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал игру сына в матче с «Аталантой» (1:4).

«Ждали, конечно другой игры. Но результат нельзя назвать плачевным, все равно все в руках «Валенсии». Гол Дениса на поле соперника все-таки играет определенную роль. Но все прекрасно понимают, что отыграть три мяча против такой команды, как «Аталанта», будет очень тяжело.

Порадовало, что во втором тайме «Валенсия» играла в свой футбол, в более атакующий, создавала много моментов, которые не смогла реализовать. Забей свои моменты Гедеш и Гомес, то счет бы мог быть совсем другим. Не понравилось, что было очень много погрешности в обороне, а также голы, которые забивала «Аталанта», они были очень простые.

Рекорд Дениса? Думаю, об этом не стоит говорить. То, что сейчас везде пишут, что он вышел и в течении двух минут забил гол, всякое бывает, самое главное, что он вышел с огромным желанием помочь команде и забить гол. Я бы выделил именно эти качества.

Камбэк на «Месталье»? Все в силах «Валенсии» и болельщиков, которые будут вести команду вперед. Мы посмотрели, как играет «Аталанта», у нее тоже есть погрешности. Я уверен, что «Валенсия» в Испании совсем с другим настроем выйдет на поле. Конечно, я верю в чудо», — сказал Черышев.

  • Черышев забил единственный гол своей команды.
  • Ответный матч пройдет 10 марта.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Валенсия Аталанта Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (2)
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SIRIUS 2002
1582208044
Надежда умирает последней, но думаю что это только надежда!
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Axe111
1582213279
Какой камбэк Господи!!!!!
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