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    Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на поле

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». На 66-й минуте счет 4:1 сделал игрок гостей Денис Черышев.

    Россиянин забил мяч спустя две минуты после выхода на поле. На 64-й минуте он заменил Гонсало Гедеша.

    • У «Аталанты» дубль оформил Ханс Хатебур.
    • В сезоне Примеры Черышев забил гол и сделал результативный пас.
    • «Валенсия» в чемпионате Испании идет шестой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13430

      bset 7 минут назад

      Верните на Бомбардир оценки. Хочу дизлайк влепить этой новости.

      0
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      Рейтинг: +396

      alexfilatov 1 час назад

      Бомбардир вы что издеваетесь? новость про гол Черышева, а по факту совершенно другое, все люди открывают, чтобы заценить гол Чери, а тут... скатились вы уже ниже некуда, совсем желтизна идёт...

      4
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      Рейтинг: +2848

      uBaH_ > alexfilatov 33 минуты назад

      В чём тут заключается желтизна? Дефолтная ошибка на бомбардире, чел вставил не ту ссылку

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