Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на поле

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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». На 66-й минуте счет 4:1 сделал игрок гостей Денис Черышев.
Россиянин забил мяч спустя две минуты после выхода на поле. На 64-й минуте он заменил Гонсало Гедеша.
- У «Аталанты» дубль оформил Ханс Хатебур.
- В сезоне Примеры Черышев забил гол и сделал результативный пас.
- «Валенсия» в чемпионате Испании идет шестой.
В матче «Аталанты» и «Валенсии» – просто жарищаНа табло уже 4:1, а Черышев забил. Смотри какую красоту положил Фройлер https://t.co/j7y33CmgWn#АталантаВаленсия pic.twitter.com/3ihhtUz2Q2— Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2020