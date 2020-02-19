Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на поле

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». На 66-й минуте счет 4:1 сделал игрок гостей Денис Черышев.

Россиянин забил мяч спустя две минуты после выхода на поле. На 64-й минуте он заменил Гонсало Гедеша.

У «Аталанты» дубль оформил Ханс Хатебур .

. В сезоне Примеры Черышев забил гол и сделал результативный пас.

«Валенсия» в чемпионате Испании идет шестой.