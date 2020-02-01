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  • Семак: «Не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно было отправлять в аренду»

Семак: «Не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно было отправлять в аренду»

1 февраля 2020, 18:35
57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

  • Российский футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи».
  • Руководство петербуржцев отправило форварда в «Зенит-2».
  • Сегодня появилась информация, что решение по Кокорину будет принято 3 февраля.

— Сергей Богданович, на второй сбор не поехал Александр Кокорин. Как вам видится эта ситуация?

— До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.

Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (57)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ilichkadr
1580572452
А Семак молодца!!! Свою позицию не меняет.
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BarStep
1580575801
Я, как просто болельщик, не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы оставлять в основном составе главной команды.. Футболист не играл полтора года - какой нахрен ему Зенит! Иди доказывай, теперь ты такой же как и все остальные претенденты.. Вот, что должен был ты ему сказать Серёга., ну или чуть мягче раз вы друзья.
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Путник 13
1580575993
Единственный честный голос. Спасибо Сергей.
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Миша13
1580576259
Уважение Богданычу. Не побоялся заявить честно свою позицию. К большому сожалению в стране стало опасно выражать своё мнение. Диктатура однако.
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Kollljan
1580576581
Самое паскудное в этой ситуации то, что сидит где-то в кремле крыса и втихаря по телефону указивки раздает. Ни фамилию свою не называет, ни должность...
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Hektor 84
1580576960
А что он думал так просто соскочит и всё заново дурковать можно. Он сам виноват в своих проблемах!!! Пусть расхлёбывает. Не маленький нужно отвечать за свои поступки. А то у него все виноваты, а он белый и пушистый.
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Бриг
1580577724
В Зенит-2 отправляют перед тем, как расстаться. А из Сочи должен был вернуться в Зенит без ненужного скандала. И здесь Семак и др. своими похвалами голову дурачку вскружили. Еще и агент у него никакой. Ничего не знает, ничего не решает, ничем не может помочь.
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vla4839
1580579252
Огромное спасибо Семаку за честность и смелость!Это дорогого стоит! Многие всегда будут на твоей стороне и поддержат,чем смогут !
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neveldomha
1580579651
Очень и очень не красивая ситуация. Поддерживаю Богдановича за его мужскую позицию. К сожалению мужиков в руководстве клуба нет.
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Давид59
1580584577
Респект Богданычу. Он открещивается от изгнания Саши. И правильно делает. В жизни не всё измеряется деньгами. Есть вещи, которые не купишь. Например "совесть" и "храбрость". Это то, чего не хватает некоторым, и все знают о ком речь
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