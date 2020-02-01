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    Семак: «Не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно было отправлять в аренду»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

    • Российский футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи».
    • Руководство петербуржцев отправило форварда в «Зенит-2».
    • Сегодня появилась информация, что решение по Кокорину будет принято 3 февраля.

    — Сергей Богданович, на второй сбор не поехал Александр Кокорин. Как вам видится эта ситуация?

    — До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.

    Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии18
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      Рейтинг: +901

      Иван Петров 1986 30 секунд назад

      Семак то молодец, но кокоша сам виноват - это его не первый дебош и не последний. Плохо его учили в детстве что такое хорошо и что такое плохо.

      0
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      Рейтинг: +1855

      Kollljan 1 минуту назад

      Самое паскудное в этой ситуации то, что сидит где-то в кремле крыса и втихаря по телефону указивки раздает. Ни фамилию свою не называет, ни должность...

      0
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      Рейтинг: +1117

      Миша13 6 минут назад

      Уважение Богданычу. Не побоялся заявить честно свою позицию. К большому сожалению в стране стало опасно выражать своё мнение. Диктатура однако.

      1
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      Рейтинг: +2980

      Путник 13 10 минут назад

      Единственный честный голос. Спасибо Сергей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Александр Питер 13 минут назад

      Спасибо за честный ответ,обидно что голос тренера равен 0.Что команда из этого сделает выводы.Попробывали бы они так поступить при Морозове,Садырине.

      3
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      Рейтинг: +3349

      BarStep 14 минут назад

      Я, как просто болельщик, не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы оставлять в основном составе главной команды.. Футболист не играл полтора года - какой нахрен ему Зенит! Иди доказывай, теперь ты такой же как и все остальные претенденты.. Вот, что должен был ты ему сказать Серёга., ну или чуть мягче раз вы друзья.

      1
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      Рейтинг: +1937

      Snek 14 минут назад

      Ну как же. Причина есть. Львёнок-кмсник гордость страны - сядет на лавку, а бывший зэк будет играть...

      0
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      Рейтинг: +4716

      Lester84 15 минут назад

      Ох договорится Богданыч, что потом в России ему работать не дадут...

      0
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      Рейтинг: +37045

      portero 41 минуту назад

      Семак надеется что руководство поменяет мнение? Не эти упыри только свой интерес имеют, и на всех болт.

      0
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      Рейтинг: +362

      vmonomah17 42 минуты назад

      Сейчас Семак договориться и вслед за кокошей поедет)))

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      Рейтинг: +37045

      portero > vmonomah17 39 минут назад

      Возможен такой вариант, легко...
      Жена африканцев назад повезет, в Африку...

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