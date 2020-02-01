Семак: «Не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно было отправлять в аренду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

Российский футболист отказался переходить на правах аренды в «Сочи».

Руководство петербуржцев отправило форварда в «Зенит-2».

Сегодня появилась информация, что решение по Кокорину будет принято 3 февраля.

— Сергей Богданович, на второй сбор не поехал Александр Кокорин. Как вам видится эта ситуация?

— До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.

Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»