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  • «СЭ»: «Зенит» может принять решение по будущему Кокорина в понедельник

«СЭ»: «Зенит» может принять решение по будущему Кокорина в понедельник

1 февраля 2020, 16:23
10

В понедельник, 3 февраля, руководство «Зенита» обсудит будущее нападающего Александра Кокорина.

По информации «СЭ», в этот день стороны могут принять принципиальное решение по поводу продолжения сотрудничества или расторжения контракта.

Если «Зенит» выразит готовность отпустить 28-летнего форварда, то в борьбу за него, вероятно, вступит «Локомотив».

Также не исключено, что Кокорин продолжит играть за «Зенит-2», а летом по истечении срока соглашения с клубом уедет в Европу.

Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Миша13
1580565213
Потерять такого форварда с российским паспортом это просто безумие.Позор.
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APchelov
1580565782
Куда ни плюнь, повсюду пошла мода строить предположения. В политике и футболе
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JTherry
1580567246
скорее всего, расторгнут контракт за то, что Коко стал жаловаться на руководство зенита, что "его обманули"...
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altezzik
1580568140
Если помилуют и начнет сразу играть в основе Зенита - значит это была удачная пиар-компания по обелению имиджа после негатива.
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Давид59
1580586677
Руководству Зенита нужно принять решение не по поводу Кокорина, а по поводу самих себя - быть или не быть марионетками.
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