«СЭ»: «Зенит» может принять решение по будущему Кокорина в понедельник

В понедельник, 3 февраля, руководство «Зенита» обсудит будущее нападающего Александра Кокорина.

По информации «СЭ», в этот день стороны могут принять принципиальное решение по поводу продолжения сотрудничества или расторжения контракта.

Если «Зенит» выразит готовность отпустить 28-летнего форварда, то в борьбу за него, вероятно, вступит «Локомотив».

Также не исключено, что Кокорин продолжит играть за «Зенит-2», а летом по истечении срока соглашения с клубом уедет в Европу.

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