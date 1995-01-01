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    «СЭ»: «Зенит» может принять решение по будущему Кокорина в понедельник

    В понедельник, 3 февраля, руководство «Зенита» обсудит будущее нападающего Александра Кокорина.

    По информации «СЭ», в этот день стороны могут принять принципиальное решение по поводу продолжения сотрудничества или расторжения контракта.

    Если «Зенит» выразит готовность отпустить 28-летнего форварда, то в борьбу за него, вероятно, вступит «Локомотив».

    Также не исключено, что Кокорин продолжит играть за «Зенит-2», а летом по истечении срока соглашения с клубом уедет в Европу.

    Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3316

      JTherry 4 минуты назад

      скорее всего, расторгнут контракт за то, что Коко стал жаловаться на руководство зенита, что "его обманули"...

      0
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      Рейтинг: +1255

      Genz 13 минут назад

      При старом правительстве Кокорин нужен был зениту, А как Медведева сняли - никуя
      скоро его включат в обмен пленных по донбассу, он проходит там как боевая единица

      0
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      Рейтинг: +3722

      APchelov 29 минут назад

      Куда ни плюнь, повсюду пошла мода строить предположения. В политике и футболе

      0
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      Рейтинг: +1112

      Миша13 38 минут назад

      Потерять такого форварда с российским паспортом это просто безумие.Позор.

      2
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      Рейтинг: +11706

      Garrincha58 > Миша13 35 минут назад

      вообще весь Зенит это позор российского футбола

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