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  • Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

1 февраля 2020, 11:35
30

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился новым инсайдом о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы Газпрома и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5.

Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России – это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное – 5% вероятности», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • На прошлой неделе Кокорина арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Контракт форварда с петербургским клубом истекает летом.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (30)
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Миша13
1580546437
Кремлевские гниды и в футбол свои вороватые морды суют. позор.
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Armani nn
1580546816
Звучит и правда,правдоподобно.
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bset
1580547609
Бомжи вообще обнаглели. Думаю, даже болельщики Зенита недовольны тем беспределом, который они устроили. Не удивлюсь, если болельщики начнут акцию поддержки Кокорину, а им начнут затыкать рты, отправляя на 15 суток - мы такое уже проходили. Вот и обернулось то, что во главе клуба влиятельные люди, всем боком. От нереальных покупок типа Халка и Витселя до откровенного беспредела по отношению к человеку. Посадить всех за превышение своих должностных полномочий и за кумовство.
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portero
1580550499
Вася скорее прав.....
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Давид59
1580550531
Косвенно, что такой звонок был все типа уже поняли, когда Кокорина начали отправлять в Сочи.
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Mariner
1580550975
Эх Вася... Не умеешь ты логические цепочки строить. Помнишь Меркель в Кремль приезжала не смотря на санкции и встречалась с Путиным? Базар-то был про Кокошу. Инфа сотка. )))
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Холстомерия
1580551266
Полноте Уткину брехать ни о чем!
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Ивантеевец
1580553537
С доказательствами самого факта данного звонка как-то слабовато. А где запись разговора? Если Вася такой прозорливый другие любителя хайпа не приминули бы такой бомбой в СМИ шарахнуть, а так только наш птичий друг крякает. Если есть команда утопить Кокорина, есть куча куда более ювелирных способов сделать его жизнь хреновой без всяких звонков.
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3a zenit
1580553538
а Уткин под столом сосал и всё слышал?Жирный калоед выдумывает всякую хрень для хайпа.
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Hektor 84
1580563989
Этот даун что еще и телефоны прослушивает? Смотри Вася с такими заявками в нашей стране до статьи допиз..еться можно. Инсайдер епт. Кириенко с Миллером прям больше и поговорить не о чем? Только о Кокоше и думают.
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