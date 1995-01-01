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    Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился новым инсайдом о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

    В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы Газпрома и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5.

    Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России – это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное – 5% вероятности», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • На прошлой неделе Кокорина арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Контракт форварда с петербургским клубом истекает летом.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4716

      3a zenit 1 час назад

      а Уткин под столом сосал и всё слышал?Жирный калоед выдумывает всякую хрень для хайпа.

      -1
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      Рейтинг: +11315

      vladimir-7 > 3a zenit 28 минут назад

      Вот такие грубые высказывания "болельщиков" и приводят к
      ненависти, со стороны других болельщиков, к самим клубам,
      в частности, Зениту.

      0
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      Рейтинг: +569

      Ивантеевец 1 час назад

      С доказательствами самого факта данного звонка как-то слабовато. А где запись разговора? Если Вася такой прозорливый другие любителя хайпа не приминули бы такой бомбой в СМИ шарахнуть, а так только наш птичий друг крякает. Если есть команда утопить Кокорина, есть куча куда более ювелирных способов сделать его жизнь хреновой без всяких звонков.

      1
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      Рейтинг: +735

      Питерский князь 1 час назад

      А может Миллер у него 50 000 тыс. до зарплаты занимал.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +1399

      mamba9090909 1 час назад

      ".....Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист МОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ может судить о факте такого звонка....."
      Господин Уткин, если уж вы знаете о факте этого звонка, то продиктуйте нам, пожалуйста, сам разговор.

      1
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      Рейтинг: +2569

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вася , походу "жучка" поставил на телефон Миллера.
      Бомбардир , ну хватит собирать всякую ху..ню.
      Понятно что властьдержащие решают по Кокорину. Поменяли шконку в СИЗО на лавку Зенита. Они же так рьяно за него боролись !!!
      По-хорошему , ему надо валить в Европу , здесь , при желании, покоя не дадут. Вот и выходит , контракт надо досидеть , а уж потом на вольные хлеба..

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      Рейтинг: +41

      Холстомерия 1 час назад

      Полноте Уткину брехать ни о чем!

      1
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      Рейтинг: +905

      Mariner 1 час назад

      Эх Вася... Не умеешь ты логические цепочки строить. Помнишь Меркель в Кремль приезжала не смотря на санкции и встречалась с Путиным? Базар-то был про Кокошу. Инфа сотка. )))

      1
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      Рейтинг: +1902

      Давид59 1 час назад

      Косвенно, что такой звонок был все типа уже поняли, когда Кокорина начали отправлять в Сочи.

      4
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      Рейтинг: +37042

      portero 1 час назад

      Вася скорее прав.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      Давид59 1 час назад

      Про этот звонок можно сказать только словами Жванецкого: верю безоговорочно и непременно

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