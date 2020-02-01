Уткин: «Миллеру по поводу Кокорина звонил Кириенко из администрации президента. Вероятность перехода Александра в другой российский клуб – 5%»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился новым инсайдом о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы Газпрома и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5.

Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России – это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное – 5% вероятности», – написал Уткин в своем телеграм-канале.