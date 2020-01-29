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  • Защитник «Уфы» Неделчару близок к переходу в «Брешию» за 3 миллиона

Защитник «Уфы» Неделчару близок к переходу в «Брешию» за 3 миллиона

29 января 2020, 15:33
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Защитник «Уфы» Ионуц Неделчару может продолжить карьеру в Италии, пишет Corriere dello Sport.

«Брешиа» предложила за игрока сборной Румынии 3 миллиона евро. Переговоры вступили в финальную стадию.

  • Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года.
  • В этом сезоне РПЛ румын провел 10 матчей.
  • Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
  • Игроком интересовались «Рома» и «Зенит».

Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

Источник: Corriere dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Брешиа Уфа Неделчару Ионуц
Комментарии (1)
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Олег1204
1580319489
Нравится мне Уфа тем чтоб сама себя обеспечивает
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