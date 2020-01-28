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    Защитник «Уфы» Неделчару близок к переходу в «Брешию» за 3 миллиона

    Защитник «Уфы» Ионуц Неделчару может продолжить карьеру в Италии, пишет Corriere dello Sport.

    «Брешиа» предложила за игрока сборной Румынии 3 миллиона евро. Переговоры вступили в финальную стадию.

    • Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года.
    • В этом сезоне РПЛ румын провел 10 матчей.
    • Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
    • Игроком интересовались «Рома» и «Зенит».

    Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

    Источник: Corriere dello Sport

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