Защитник «Уфы» Неделчару близок к переходу в «Брешию» за 3 миллиона

Защитник «Уфы» Ионуц Неделчару может продолжить карьеру в Италии, пишет Corriere dello Sport.
«Брешиа» предложила за игрока сборной Румынии 3 миллиона евро. Переговоры вступили в финальную стадию.
- Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- В этом сезоне РПЛ румын провел 10 матчей.
- Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
- Игроком интересовались «Рома» и «Зенит».
Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона
Источник: Corriere dello Sport