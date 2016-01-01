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    Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

    «Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Уфы» Ионуцу Неделчару.

    По информации Gazeta Sporturilor, уфимцы попросят за 23-летнего игрока 4,5 миллиона евро. Сам румын хочет покинуть башкирский клуб.

    Ранее Неделчару играл в «Уфе» под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

    • Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 2020 года.
    • Ранее «Чемпионат» сообщил, что уфимцы продали игрока в «Рому» за 4 миллиона.

    Источник: Gazeta Sporturilor

    Ежедневная румынская газета. Старейшее, крупнейшее и самое читаемое спортивное издание страны. Была основана в 1924 году.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1161

      Бомбардиръ 37 минут назад

      У Зенита болезнь - ониомания. Диагноз который раз подтверждается...

      0
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      Рейтинг: +6669

      KLIM777 > Бомбардиръ 26 минут назад

      Ты веришь тому что на заборе написано? Или атеист все-таки?

      0
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      Рейтинг: +940

      волчарик 39 минут назад

      Да сколько можно бред писать? При здоровых Ракицком Ивановиче и Мамане засорять заявку легом? От старого балласта еще не избавились.

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