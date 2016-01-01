Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

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«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Уфы» Ионуцу Неделчару.
По информации Gazeta Sporturilor, уфимцы попросят за 23-летнего игрока 4,5 миллиона евро. Сам румын хочет покинуть башкирский клуб.
Ранее Неделчару играл в «Уфе» под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 2020 года.
- Ранее «Чемпионат» сообщил, что уфимцы продали игрока в «Рому» за 4 миллиона.
Источник: Gazeta Sporturilor
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