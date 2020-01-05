Тамезе близок к трансферу из «Ниццы» в «Шеффилд Юнайтед». Летом игрока хотел купить «Спартак»

«Шеффилд Юнайтед» продолжает работать на трансферном рынке. Вслед за свободным агентом Джеком Родуэллом команду может пополнить полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе, информирует The Telegraph.

В Тамезе заинтересован главный тренер шеффилдцев Крис Уайлдер. За футболистом также следят «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Бернли», а летом хотел купить «Спартак».