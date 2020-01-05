Тамезе близок к трансферу из «Ниццы» в «Шеффилд Юнайтед». Летом игрока хотел купить «Спартак»

«Шеффилд Юнайтед» продолжает работать на трансферном рынке. Вслед за свободным агентом Джеком Родуэллом команду может пополнить полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе, информирует The Telegraph.
В Тамезе заинтересован главный тренер шеффилдцев Крис Уайлдер. За футболистом также следят «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Бернли», а летом хотел купить «Спартак».
- Тамезе в сезоне Лиги 1 вышел в старте семь раз.
- Трансферная стоимость француза – 6 миллионов евро.
- «Ницца» в Лиге 1 идет десятой.
Источник: The Telegraph