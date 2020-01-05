Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тамезе близок к трансферу из «Ниццы» в «Шеффилд Юнайтед». Летом игрока хотел купить «Спартак»

Тамезе близок к трансферу из «Ниццы» в «Шеффилд Юнайтед». Летом игрока хотел купить «Спартак»

5 января 2020, 15:53
1

«Шеффилд Юнайтед» продолжает работать на трансферном рынке. Вслед за свободным агентом Джеком Родуэллом команду может пополнить полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе, информирует The Telegraph.

В Тамезе заинтересован главный тренер шеффилдцев Крис Уайлдер. За футболистом также следят «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Бернли», а летом хотел купить «Спартак».

  • Тамезе в сезоне Лиги 1 вышел в старте семь раз.
  • Трансферная стоимость француза – 6 миллионов евро.
  • «Ницца» в Лиге 1 идет десятой.

Источник: The Telegraph
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Ницца Спартак Шеффилд Юнайтед Тамез Адриен
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1578255969
Шеффилд Юнайтед должен не приехать на медосмотр.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+