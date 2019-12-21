«Мы проведем отличный Евро»: сборная России представила пожелания на 2020 год

Пресс-служба сборной России опубликовала в инстаграме список пожеланий на грядущий 2020 год.

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит! Подпевай вместе с нами и листай влево. Там любимый с детства грузовик везeт пожелания сборной России на 2020 год», – говорится в публикации.

Пожеланий пока только четыре: «Гол Марио (Фернандеса) разбудит соседей», «Гилерме выдаст сухие матчи», «Мы проведем отличный Евро», «Игрок сборной перейдет в топ-клуб» (с изображением Алексея Миранчука).

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.