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  • «Мы проведем отличный Евро»: сборная России представила пожелания на 2020 год

«Мы проведем отличный Евро»: сборная России представила пожелания на 2020 год

21 декабря 2019, 10:31
3

Пресс-служба сборной России опубликовала в инстаграме список пожеланий на грядущий 2020 год.

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит! Подпевай вместе с нами и листай влево. Там любимый с детства грузовик везeт пожелания сборной России на 2020 год», – говорится в публикации.

Пожеланий пока только четыре: «Гол Марио (Фернандеса) разбудит соседей», «Гилерме выдаст сухие матчи», «Мы проведем отличный Евро», «Игрок сборной перейдет в топ-клуб» (с изображением Алексея Миранчука).

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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Публикация от text (@teamrussia)

Источник: Инстаграм сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Гилерме Фернандес Марио Миранчук Алексей
Комментарии (3)
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Lester84
1576913998
То есть пресс-служба сборной Локомотив за топ-клуб не считает?))) Ждем ответ от Семина
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Cules2013
1576916805
Пожелания? Да это походу слёзные просьбы для Деда Мороза.
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Давид59
1576919737
Никак своего ничего не придумать! А могли бы! (это же грузовик и песня "Праздник к нам приходит"из рекламной компании Coca-Cola)
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