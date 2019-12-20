Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «Мы проведем отличный Евро»: сборная России представила пожелания на 2020 год

    Пресс-служба сборной России опубликовала в инстаграме список пожеланий на грядущий 2020 год.

    «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит! Подпевай вместе с нами и листай влево. Там любимый с детства грузовик везeт пожелания сборной России на 2020 год», – говорится в публикации.

    Пожеланий пока только четыре: «Гол Марио (Фернандеса) разбудит соседей», «Гилерме выдаст сухие матчи», «Мы проведем отличный Евро», «Игрок сборной перейдет в топ-клуб» (с изображением Алексея Миранчука).

    На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    Источник: Инстаграм сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8975

      Cules2013 46 минут назад

      Пожелания? Да это походу слёзные просьбы для Деда Мороза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4572

      Lester84 1 час назад

      То есть пресс-служба сборной Локомотив за топ-клуб не считает?))) Ждем ответ от Семина

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru