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    Чернышов: «Если Слуцкий сам ушел из «Витесса» – это ошибка. Надо было бороться»

    Бывший тренер «Спартака», греческой «Спарты» и других клубов Андрей Чернышов прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого из «Витесса».

    «Сложно сказать, что не получилось. Надо быть рядом, чтобы понять, какие ошибки были допущены. Я думаю, что только сам Слуцкий может ответить на этот вопрос. Хотя его работу в Нидерландах я бы не назвал провалом. Просто в какой-то момент пошел сбой, и Слуцкий не смог переломить эту ситуацию. Если он ушел сам – я считаю это ошибкой, надо было бороться», – сказал Чернышов.

    • В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
    • 19 декабря российский специалист возглавил «Рубин».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11037

      vladimir-7 2 часа назад

      А.Чернышов отметил всё правильно, кроме того, что это ошибка, если Л.Слуцкий ушел из Витесса сам. Мы не знаем, какие сложились у него
      отношения с руководством и игроками команды после их проигрышей.

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