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  • Чернышов: «Если Слуцкий сам ушел из «Витесса» – это ошибка. Надо было бороться»

Чернышов: «Если Слуцкий сам ушел из «Витесса» – это ошибка. Надо было бороться»

20 декабря 2019, 15:53
3

Бывший тренер «Спартака», греческой «Спарты» и других клубов Андрей Чернышов прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого из «Витесса».

«Сложно сказать, что не получилось. Надо быть рядом, чтобы понять, какие ошибки были допущены. Я думаю, что только сам Слуцкий может ответить на этот вопрос. Хотя его работу в Нидерландах я бы не назвал провалом. Просто в какой-то момент пошел сбой, и Слуцкий не смог переломить эту ситуацию. Если он ушел сам – я считаю это ошибкой, надо было бороться», – сказал Чернышов.

  • В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
  • 19 декабря российский специалист возглавил «Рубин».

Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Витесс Рубин Слуцкий Леонид Чернышов Андрей
Комментарии (3)
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vladimir-7
1576848330
А.Чернышов отметил всё правильно, кроме того, что это ошибка, если Л.Слуцкий ушел из Витесса сам. Мы не знаем, какие сложились у него отношения с руководством и игроками команды после их проигрышей.
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mihail200606
1576858721
Ну че языком молоть, если не знаешь всех нюансов.. И не узнаешь.. Сам, не сам..
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моэм
1578159623
Если бы у Слуцкого не было на тот момент , пусть 50 на 50 возможности стать во главе Монако пусть... и гарантированного места главного тренера в Рубине....он бы скорее остался бы бороться в Витессе...но тут появилось место где его ждут и ценят вот он и послал этих тошнотиков подальше.
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