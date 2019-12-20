Чернышов: «Если Слуцкий сам ушел из «Витесса» – это ошибка. Надо было бороться»

А.Чернышов отметил всё правильно, кроме того, что это ошибка, если Л.Слуцкий ушел из Витесса сам. Мы не знаем, какие сложились у него
отношения с руководством и игроками команды после их проигрышей.
Бывший тренер «Спартака», греческой «Спарты» и других клубов Андрей Чернышов прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого из «Витесса».
«Сложно сказать, что не получилось. Надо быть рядом, чтобы понять, какие ошибки были допущены. Я думаю, что только сам Слуцкий может ответить на этот вопрос. Хотя его работу в Нидерландах я бы не назвал провалом. Просто в какой-то момент пошел сбой, и Слуцкий не смог переломить эту ситуацию. Если он ушел сам – я считаю это ошибкой, надо было бороться», – сказал Чернышов.
- В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
- 19 декабря российский специалист возглавил «Рубин».