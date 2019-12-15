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Слуцкий: «Иностранный тренер неэффективен в голландской системе»

15 декабря 2019, 08:20
7

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что иностранным специалистам тяжело работать в голландском футболе.

«Зрителям было крайне тяжело смотреть. Многие зрители считали, что «Витесс» играет в оборонительный футбол. Я говорю: «Ребят, мы 70 голов забили. 70 голов!». Но они не понимали наших оборонительных принципов.

На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Голландия не то, что не моя страна. Это вообще страна не для иностранных тренеров с принципиально иными взглядами», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

  • 48-летний россиянин возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.
  • 30 ноября тренер подал в отставку после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.

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Источник: «Бомбардир»
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Файдаэн_Шаз
1576395243
Просто болельщики Арнема - нытики. Список трофеев Витесса даже короче, чем спартаковский, а это показатель. Слуцкий всё делал правильно, и одна чашка заткнула бы рты всем хейтерам. А теперь по итогам сезона скажут, что команда в пятерке "вопреки усилиям Слуцкого", хотя при нем команда находилась в тройке.
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subbotaspartak
1576397258
Слава богу ****** им не нужны, я за тебя рад.
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nemolod
1576398163
Почему то сразу вспомнилась фраза подпоручика из фильма "Белое солнце пустыни" - ДА У НЕГО ГРАНАТЫ НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ!
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Дедуктор
1576400555
Трусливый и глупый футбол. Это футбол. Ссыкуна Слуцкера. Этому ...удаку в Голландии, случаем, не скандировали? "Хватить ссать, давай играть".
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paracetamol
1576401759
Тренеры уровня Слуцкера везде провальны.
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Plyash
1576414533
Что-то задолбали этим Слуцким,обычная серая мышь. Как Чапаев сказал про Македонского - "кто такой,почему не знаю?" Так он академии не заканчивал,зато шашкой славно махал.Ему можно. Слуцкий? Кто такой,почему не знаю?
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Hektor 84
1576590081
Леня просто в Голландии не чемпионат автобусов. Их команды всегда играют в атаку. Может поэтому у них всегда были крутые напы.
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