Слуцкий: «Иностранный тренер неэффективен в голландской системе»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что иностранным специалистам тяжело работать в голландском футболе.

«Зрителям было крайне тяжело смотреть. Многие зрители считали, что «Витесс» играет в оборонительный футбол. Я говорю: «Ребят, мы 70 голов забили. 70 голов!». Но они не понимали наших оборонительных принципов.

На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Голландия не то, что не моя страна. Это вообще страна не для иностранных тренеров с принципиально иными взглядами», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

48-летний россиянин возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.

30 ноября тренер подал в отставку после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.

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