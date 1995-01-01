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    Слуцкий: «Иностранный тренер неэффективен в голландской системе»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что иностранным специалистам тяжело работать в голландском футболе.

    «Зрителям было крайне тяжело смотреть. Многие зрители считали, что «Витесс» играет в оборонительный футбол. Я говорю: «Ребят, мы 70 голов забили. 70 голов!». Но они не понимали наших оборонительных принципов.

    На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Голландия не то, что не моя страна. Это вообще страна не для иностранных тренеров с принципиально иными взглядами», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    • 48-летний россиянин возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.
    • 30 ноября тренер подал в отставку после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.

    Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1379

      Дедуктор 13 минут назад

      Трусливый и глупый футбол. Это футбол. Ссыкуна Слуцкера.
      Этому ...удаку в Голландии, случаем, не скандировали? "Хватить ссать, давай играть".

      0
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      Рейтинг: +2281

      nemolod 52 минуты назад

      Почему то сразу вспомнилась фраза подпоручика из фильма "Белое солнце пустыни" - ДА У НЕГО ГРАНАТЫ НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ!

      -1
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      Рейтинг: +4692

      subbotaspartak 1 час назад

      Слава богу ****** им не нужны, я за тебя рад.

      -1
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      Рейтинг: +145

      Файдаэн_Шаз 1 час назад

      Просто болельщики Арнема - нытики. Список трофеев Витесса даже короче, чем спартаковский, а это показатель. Слуцкий всё делал правильно, и одна чашка заткнула бы рты всем хейтерам. А теперь по итогам сезона скажут, что команда в пятерке "вопреки усилиям Слуцкого", хотя при нем команда находилась в тройке.

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