Слуцкий – об отказе возглавить АЕК: «Я не готов сейчас бежать на первое попавшееся предложение»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему не принял предложение возглавить греческий АЕК.

«Было приглашение от АЕКа. Я встречался со спортивным директором. Отказался по нескольким причинам. Во-первых, от меня требовали немедленного решения, через два дня. У меня было эмоциональное утомление, а им нужен тренер-пожарник.

Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро. Бежать на первое попавшееся предложение», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

После отказа Слуцкого главным тренером АЕКа стал Массимо Каррера .

. АЕК занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, имея в активе 21 очко после 13 туров.

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