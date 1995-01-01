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    Слуцкий – об отказе возглавить АЕК: «Я не готов сейчас бежать на первое попавшееся предложение»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему не принял предложение возглавить греческий АЕК.

    «Было приглашение от АЕКа. Я встречался со спортивным директором. Отказался по нескольким причинам. Во-первых, от меня требовали немедленного решения, через два дня. У меня было эмоциональное утомление, а им нужен тренер-пожарник.

    Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро. Бежать на первое попавшееся предложение», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • После отказа Слуцкого главным тренером АЕКа стал Массимо Каррера.
    • АЕК занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, имея в активе 21 очко после 13 туров.

    Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

    Источник: Бомбардир.ру

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