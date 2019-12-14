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  • Слуцкий – об отказе возглавить АЕК: «Я не готов сейчас бежать на первое попавшееся предложение»

Слуцкий – об отказе возглавить АЕК: «Я не готов сейчас бежать на первое попавшееся предложение»

14 декабря 2019, 22:33
19

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему не принял предложение возглавить греческий АЕК.

«Было приглашение от АЕКа. Я встречался со спортивным директором. Отказался по нескольким причинам. Во-первых, от меня требовали немедленного решения, через два дня. У меня было эмоциональное утомление, а им нужен тренер-пожарник.

Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро. Бежать на первое попавшееся предложение», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • После отказа Слуцкого главным тренером АЕКа стал Массимо Каррера.
  • АЕК занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, имея в активе 21 очко после 13 туров.

Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига АЕК Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1576358146
Слуцкий в себя поверил?
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Yev
1576358443
Значит с деньгами пока всё нормально. Может пора родину спасать - возвращаться в ЦСКА?
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lipatov32
1576361689
А кому ты нах нужен? Тренирище!) Это твой максимум, судя по последним достижениям!
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Дедуктор
1576379791
Исключительный ...удак этот Слуцкер. Брякнул глупость в очередной раз. АЕК это не первое попавшееся предложение. Однозначно, сильнее Халла будет. Да и Витесса, пожалуй.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576382890
Пенсионер окончательный.
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vladimir-7
1576389865
Всё верно, чего бросаться в омут, нужно осмотреться, отдохнуть, спокойно рассмотреть предложения и выбрать команду.
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paracetamol
1576396707
Слуцкий элементарно испужался.
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житель СПб
1576401431
Ну что за бред пишут! Не утратил интерес клуб, а получил отказ - это же совершенно разные вещи! И я Слуцкого хорошо понимаю - он порядочный человек, и бросаться даже в хороший клуб (лучше Витесса!) в состоянии психологического истощения не стал. Пусть отдохнет. А клубу нужно было быстрое решение, пожарное исправление ситуации. Каррера взялся, молодец, пока все у него хорошо.
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Ковастер
1576418449
Не всё так плохо , значит. Значит деньги ещё есть. Если человек отказался от работы. значит, либо человек не готов , либо работа плохая. Но отказываться от работы -тоже плохо. Ра-два предложат, потом сам в ФНЛ будешь готов идти.
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nik55
1576426770
возомнил себя супер-тренером-----но пока ты 0
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