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  • Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

14 декабря 2019, 22:00
4

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что у него нет желания возвращаться работать в Голландию.

«Если будет клуб, который планирует делать ставку на молодежь, то, возможно, вернусь в Голландию. Но если мы говорим про среднестатистический вариант, при этом я не критикую этот вариант, он просто другой, то я вряд ли захочу возвращаться», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

  • Слуцкий работал в Голландии, тренируя «Витесс» с 2018 по 2019 годы.
  • Под руководством россиянина «Витесс» занял пятое место в Эредивизие-2018/19 и вышел в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, где проиграл «Утрехту».в финале.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Hektor 84
1576361171
Леня в топ клуб тебя не позовут
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Олег1204
1576368919
Хоть и я скептически отношусь к таланту Викторовича, но здесь соглашусь с ним, он имеет ввиду, что в любом клубишке амбиции хоть попой жуй, а это постоянное напряжение и нервы, которые того не стоят, поскольку с теми условиями и деньгами нереально чего нибудь добиться.
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Plyash
1576374469
Ему бы с детишками заняться,и для души и для сердца.
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zigbert
1576494855
На его месте ни у кого бы не было такого желания.
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