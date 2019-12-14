Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что у него нет желания возвращаться работать в Голландию.
«Если будет клуб, который планирует делать ставку на молодежь, то, возможно, вернусь в Голландию. Но если мы говорим про среднестатистический вариант, при этом я не критикую этот вариант, он просто другой, то я вряд ли захочу возвращаться», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
- Слуцкий работал в Голландии, тренируя «Витесс» с 2018 по 2019 годы.
- Под руководством россиянина «Витесс» занял пятое место в Эредивизие-2018/19 и вышел в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, где проиграл «Утрехту».в финале.
Источник: Бомбардир.ру