Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что у него нет желания возвращаться работать в Голландию.

«Если будет клуб, который планирует делать ставку на молодежь, то, возможно, вернусь в Голландию. Но если мы говорим про среднестатистический вариант, при этом я не критикую этот вариант, он просто другой, то я вряд ли захочу возвращаться», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».