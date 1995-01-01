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    Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Это было бы неправильно. Часть моего сердца принадлежит ЦСКА»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал понять, что не возглавит «Спартак».

    «Что касается работы в «Спартаке», это было бы неправильно. С точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА. Так что это было бы неправильно», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    • 30 ноября российский специалист покинул «Витесс».
    • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
    • С армейцами он выиграл семь трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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