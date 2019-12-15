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  • Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Это было бы неправильно. Часть моего сердца принадлежит ЦСКА»

Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Это было бы неправильно. Часть моего сердца принадлежит ЦСКА»

15 декабря 2019, 00:46
37

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дал понять, что не возглавит «Спартак».

«Что касается работы в «Спартаке», это было бы неправильно. С точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА. Так что это было бы неправильно», – сказал Слуцкий в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

  • 30 ноября российский специалист покинул «Витесс».
  • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • С армейцами он выиграл семь трофеев.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (37)
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NEONFOL
1576360825
тренер с понятиями
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Fancyfall
1576366810
хорошо, что эти слова находят положительный отклик в сердцах с обеих сторон. плохо, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы.
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Дядя Серёжа
1576382788
Отдай уж всё сердце коням. Пожалуйста.
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piligrim1986
1576383717
да ты как бы там и не усрался
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Диктор
1576386087
И правильно нам качалка не нужна.
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vka1970
1576388427
Хорошо когда желания совпадают с возможностями. Удачи Леонид.
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Из Твери Леха
1576393831
Весь такой принципиальный, правильный...Правильно Буба когда-то сказал: Съуцький - не тРРЪэнэр, а марионетка Гинера.
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Серж 69
1576398374
Отношусь к Лёне нормально,ровно,он с юмором,что неплохо.Однако,хотелось бы,чтобы он иногда говорил поменьше,а делал бы больше...Да,в Спартаке сейчас положение аховое,игра через пень-колоду,но,уверен,никому бы и в голову не пришло звать Лёню.Дело тут не в его армейском прошлом,а,скорее,в том,что каких-либо достижений после ухода из Цска у него и не было,по сути...Что Халл,что Витесс-что,он разве там преуспел?Нет,ничего особенного там сделать не удалось,только с Цска было золотое время,и повторится ли оно с другим клубом,ещё большой вопрос.Слуцкий же порой ведёт себя как некий непризнанный гений,туда не пойду,(хотя и не зовёт его никто),сюда не хочу,чуток скромности бы точно не помешало.
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BRO_football
1576403749
Не надо. Пусть Спартак с Тедеско в ФНЛ опускается. А Слуцкий найдёт вариант получше. Много ли в Европе осталось клубов с российским руководством?
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serhio80
1576404031
Кто сказал Леониду что Спартак им интересуется?)
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