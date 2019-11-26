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    Матч с «Атлетико» стал для Роналду 175-м в еврокубках. До рекорда – 13 игр

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимает на своем поле «Атлетико» (0:0, первый тайм).

    Для нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду эта встреча стала 175-й в еврокубках. По этому показателю португалец обошел бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини (174) и вышел на второе место в истории.

    Рекорд по количеству проведенных матчей в еврокубках принадлежит вратарю «Порту» Икеру Касильясу – 188 игр.

    Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2019 23:46
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