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  • Матч с «Атлетико» стал для Роналду 175-м в еврокубках. До рекорда – 13 игр

Матч с «Атлетико» стал для Роналду 175-м в еврокубках. До рекорда – 13 игр

26 ноября 2019, 23:46
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В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимает на своем поле «Атлетико» (0:0, первый тайм).

Для нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду эта встреча стала 175-й в еврокубках. По этому показателю португалец обошел бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини (174) и вышел на второе место в истории.

Рекорд по количеству проведенных матчей в еврокубках принадлежит вратарю «Порту» Икеру Касильясу – 188 игр.

Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Милан Порту Касильяс Икер Мальдини Паоло Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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_MATRIX_
1574801435
200 будет.
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dinar7777dinar
1574812859
Толку то от вашего Кристины.
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Cules2013
1574836563
В общем, к концу следующего евросезона может догнать Каса. А там уже и пенсия. В Юве, наверное, через сезон его уже не будет, но если перейдёт в какую-то команду попроще, но из зоны еврокубков, то и за 200 может перевалить.
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