Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:0).

Этот мяч стал для него 99-м в составе национальной команды. Чтобы достичь мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Роналду осталось забить 10 голов в составе сборной.

Ранее он также отличался голами в играх против Сербии (4:2), Люксембурга (3:0), Украины (1:2) и оформил покер и хет-трик в двух матчах против Литвы (5:1 и 6:0).

Роналду забил за сборную в шести матчах квалификации Евро-2020 подряд.