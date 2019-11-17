Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:0).
Этот мяч стал для него 99-м в составе национальной команды. Чтобы достичь мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Роналду осталось забить 10 голов в составе сборной.
Ранее он также отличался голами в играх против Сербии (4:2), Люксембурга (3:0), Украины (1:2) и оформил покер и хет-трик в двух матчах против Литвы (5:1 и 6:0).
Роналду забил за сборную в шести матчах квалификации Евро-2020 подряд.
- Криштиану – лучший бомбардир отбора вместе с Гарри Кейном и Эраном Захави (все – по 11 мячей).
- У сборных Англии и Израиля один матч в запасе.
Источник: Бомбардир.ру