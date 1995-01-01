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    Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

    Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:0).

    Этот мяч стал для него 99-м в составе национальной команды. Чтобы достичь мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Роналду осталось забить 10 голов в составе сборной.

    Ранее он также отличался голами в играх против Сербии (4:2), Люксембурга (3:0), Украины (1:2) и оформил покер и хет-трик в двух матчах против Литвы (5:1 и 6:0).

    Роналду забил за сборную в шести матчах квалификации Евро-2020 подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +450

      Сенситив 7 минут назад

      на зависть всем машина в завершении атак
      и даже гном далёк от этих цифр, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12573

      bset 8 минут назад

      Если бы Дзюба забил, в комментах бы начали писать, что только Люксембургу и может забивать. А так как это Роналду, напишут, что молодец, настоящий профессионал, даже против слабых сборных с полной отдачей играет.

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