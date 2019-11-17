Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд

17 ноября 2019, 19:53
15

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:0).

Этот мяч стал для него 99-м в составе национальной команды. Чтобы достичь мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей), Роналду осталось забить 10 голов в составе сборной.

Ранее он также отличался голами в играх против Сербии (4:2), Люксембурга (3:0), Украины (1:2) и оформил покер и хет-трик в двух матчах против Литвы (5:1 и 6:0).

Роналду забил за сборную в шести матчах квалификации Евро-2020 подряд.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1574010160
Если бы Дзюба забил, в комментах бы начали писать, что только Люксембургу и может забивать. А так как это Роналду, напишут, что молодец, настоящий профессионал, даже против слабых сборных с полной отдачей играет.
Ответить
Сенситив
1574010200
на зависть всем машина в завершении атак и даже гном далёк от этих цифр, как-то так...))
Ответить
JI e x a
1574010879
жаль будет, если не побьёт рекорд. Нет ничего хуже, чем второе место
Ответить
Derzkiy1
1574011831
Без проблем побьет рекорд , он ещё завершать карьеру не думает
Ответить
САНЁК17
1574011930
Очень нужно будет постараться Рону,слабые звено уже не играет.....
Ответить
Из Твери Леха
1574019688
"Льву" теперь надо будет 4 мяча забивать Сан-Марино, чтоб гонку выиграть.
Ответить
АлексOZ
1574062074
если в соперниках у Португалии будут такие же гиганты как Литва, Люксембург и иже с ними, то оно конечно случиться ))))))))))))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+