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  • ФАН: защитником «Уфы» Неделчару заинтересовались «Вердер» и «Унион»

ФАН: защитником «Уфы» Неделчару заинтересовались «Вердер» и «Унион»

12 ноября 2019, 16:36
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Румынский защитник «Уфы» Йонуц Неделчару попал в сферу интересов клубов Бундеслиги.

По информации ФАН, за 23-летним игроком следят бременский «Вердер» и берлинский «Унион». Немецкие клубы оценивают Неделчару в 4,5 миллиона евро. «Уфа» готова продать румына за эту сумму.

  • Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года.
  • В этом сезоне РПЛ румын провел 10 матчей.
  • Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
  • Игроком интересовались «Рома» и «Зенит».

Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Вердер Унион Уфа Неделчару Ионуц
Комментарии (2)
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Frankfurt Am Main
1573566126
Почему всех покупают и интересуются кроме наших игроков, ето же большой минус, поэтому клубы и зборная так слабо выступают на международных аренах!!!
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