Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    ФАН: защитником «Уфы» Неделчару заинтересовались «Вердер» и «Унион»

    Румынский защитник «Уфы» Йонуц Неделчару попал в сферу интересов клубов Бундеслиги.

    По информации ФАН, за 23-летним игроком следят бременский «Вердер» и берлинский «Унион». Немецкие клубы оценивают Неделчару в 4,5 миллиона евро. «Уфа» готова продать румына за эту сумму.

    • Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года.
    • В этом сезоне РПЛ румын провел 10 матчей.
    • Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
    • Игроком интересовались «Рома» и «Зенит».

    Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Почему всех покупают и интересуются кроме наших игроков, ето же большой минус, поэтому клубы и зборная так слабо выступают на международных аренах!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru