ФАН: защитником «Уфы» Неделчару заинтересовались «Вердер» и «Унион»

Румынский защитник «Уфы» Йонуц Неделчару попал в сферу интересов клубов Бундеслиги.

По информации ФАН, за 23-летним игроком следят бременский «Вердер» и берлинский «Унион». Немецкие клубы оценивают Неделчару в 4,5 миллиона евро. «Уфа» готова продать румына за эту сумму.

Контракт Неделчару с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне РПЛ румын провел 10 матчей.

Защитник перешел в уфимскую команду из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.

Игроком интересовались «Рома» и «Зенит».

Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона