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  • Джордан Ларссон: «Четыре мяча в двух матчах – невероятно. Это лучший сезон в карьере»

Джордан Ларссон: «Четыре мяча в двух матчах – невероятно. Это лучший сезон в карьере»

31 октября 2019, 23:46
9

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако четыре мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту черную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнерам.

Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать», – отметил Ларссон в эфире клубного YouTube-канала.

  • В матче с «Ростовом» Ларссон оформил дубль.
  • В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Предположительная дата встречи – 4 марта 2020 года.

«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (9)
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88serega88
1572556388
Батя опять сидел на свин арене?
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JTherry
1572556799
прорвало Ларссона, забивной форвард!!!!!! молодец, Джордан, удачи!!!
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Диктор
1572583106
При новом тренере поперло -красавчик так держать.
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Cules2013
1572588462
поготь, парень, не беги впереди паровоза) сезон ещё даже до своей середины не добрался, а ты уже говоришь, что он лучший в твоей карьере. Может лучшее начало сезона? Тогда вопросов нет.
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maygli
1572588873
Так держать! И папе не стыдно. :-)))
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Baggio1986
1572589117
Сыграл считанное количество матчей и уже лучший сезон)))
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Axe111
1572609140
Лол
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Plyash
1572641263
Не рано ли пташечка запела? Аккуратней, Джордан. Быстренько забыл про прошедшие игры и продолжай забивать дальше. Даже в отсутствие папы на стадионе.
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