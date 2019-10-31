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    Джордан Ларссон: «Четыре мяча в двух матчах – невероятно. Это лучший сезон в карьере»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

    «Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако четыре мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту черную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнерам.

    Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать», – отметил Ларссон в эфире клубного YouTube-канала.

    • В матче с «Ростовом» Ларссон оформил дубль.
    • В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Предположительная дата встречи – 4 марта 2020 года.

    «Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

    Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    31.10.2019 23:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2604

      JTherry 1 час назад

      прорвало Ларссона, забивной форвард!!!!!! молодец, Джордан, удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      88serega88 1 час назад

      Батя опять сидел на свин арене?

      -2
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