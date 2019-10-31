Джордан Ларссон: «Четыре мяча в двух матчах – невероятно. Это лучший сезон в карьере»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако четыре мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту черную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнерам.

Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать», – отметил Ларссон в эфире клубного YouTube-канала.

В матче с «Ростовом» Ларссон оформил дубль.

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Предположительная дата встречи – 4 марта 2020 года.

«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

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