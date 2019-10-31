«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

В матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1).

На 43-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джордан Ларссон. Для 22-летнего шведского форварда этот гол стал четвертым в четырех последних матчах. На 59-й минуте Ларссон оформил дубль во втором матче подряд.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) October 31, 2019