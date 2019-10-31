«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

Свинные мозги, больше ничем не могут восхищаться, как голами шведа, онбы детям на площадке поккеров десять забил, вы б его мне кажется в сборную мира записали б
В матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1).
На 43-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джордан Ларссон. Для 22-летнего шведского форварда этот гол стал четвертым в четырех последних матчах. На 59-й минуте Ларссон оформил дубль во втором матче подряд.
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— Матч ТВ (@MatchTV) October 31, 2019
- Ранее Ларссон отличился в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2), а также оформил дубле в игре 14-го тура с «Локомотивом» (3:0).