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    «Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

    В матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Ростов» (2:1).

    На 43-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джордан Ларссон. Для 22-летнего шведского форварда этот гол стал четвертым в четырех последних матчах. На 59-й минуте Ларссон оформил дубль во втором матче подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2019 20:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2136

      BlackMurder 2 часа назад

      Свинные мозги, больше ничем не могут восхищаться, как голами шведа, онбы детям на площадке поккеров десять забил, вы б его мне кажется в сборную мира записали б

      0
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      Рейтинг: +675

      dimag 3 часа назад

      Ростову и не надо, нацелены на ЛЧ или ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +734

      Я - легенда 3 часа назад

      Теперь Ларссона будут держать всемером )))

      1
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      Рейтинг: +1527

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Результативность Джордана лишний раз демонстрирует слабость Кононова. При нём швед был слабейшим, играя на непривычной для себя , позиции.

      1
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      Рейтинг: +5342

      Старикан 3 часа назад

      Ну чтож, не плохо...а не замахнуться ли ему на хет-трик?

      1
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      Рейтинг: +1557

      Томик 4 часа назад

      А если бы ещё и не только защитники пасы нападающим давали, а и Бакаев бы подключился, хотя на него надежды нет с такой игрой, было бы и моменов и голов побольше. Насмешка над десяткой. Понсе с Ларссоном сразу показали себя грамотными и техничными игроками, всё остальное было вопросом времени и Олега Георгиевича.

      1
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      Рейтинг: +416

      ramos6548 4 часа назад

      Отлично парень стал забивать. Ждем дубль в ворота Тулы!

      2
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      Рейтинг: +2453

      Сармат Ростов 4 часа назад

      Красава!!!
      Так держать!!!

      4
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      Рейтинг: +32

      SpartakDiana 4 часа назад

      Джордан...так держать!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +9426

      vka1970 4 часа назад

      Открыл и закрыл ростовский вопрос совсем.
      Спасибо Джордан !!!

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