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    Экс-игрок «Милана» Кутузов – о Каррере: «Победа в РПЛ для итальянцев – куда-то съездил, что-то выиграл у медведей»

    Бывший игрок «Милана» Виталий Кутузов объяснил, почему бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру не приглашают в итальянские клубы.

    – В России удивляются, почему помощник Антонио Конте в «Ювентусе» Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?

    – Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них – что-то из ряда вон. Ну, скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей.

    Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а ее пока получить не могут, поэтому возникают проблемы. Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом – это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было, – сказал Кутузов.

    • Ранее сообщалось, что Каррера ведет переговоры с «Дженоа». В итоге тренером команды из Генуи назначили Тиаго Мотту.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года и привел московский клуб к чемпионству.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9376

      vka1970 1 час назад

      Ни чего нового не сказал.Как есть, так есть.

      1
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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://my.su/bezcam

      -1
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      Рейтинг: +1510

      Alekxei Z. 2 часа назад

      О чём статья ?
      Каррера стал чемпионом России , а Манчини ,с куда более звёздным составом, нет.
      Отношение итальянцев к РФПЛ это их право.
      Почему Каррера без работы ?
      А почему у нас Бердыев( 2-х кратный чемпион ) без работы? Бородюк и Бышовец ? Всё индивидуально.
      Так о чём статья ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +3100

      RotBerg > Alekxei Z. 56 минут назад

      Каррера в чемпионский сезон был лучшим среди худших, а Манчини откровенно провалил свою работу, не поняв куда попал. В любом случае Каррере можно только хорошего пожелать, во всех случаях, приятный человек и как соперник тоже.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      absent32 2 часа назад

      то что нашу страну сравнивают с медведем, это уже известно во всем мире и ни какого плохого умысла в этом нет. а вот гражданин БЕЛАРУСИ Кутузов высказался с каким то неприятным подвохом. я вижу в его словах что-то неприятное.
      А с другой стороны взять Карреру и посмотреть на его итальянскую прессу, досадно что о нем там не так хорошо, как ему хотелось бы. А почему тогда Гаттузо возглавлял Милан? За счет своего имени? Чего он в качестве тренера успел добиться? Но оказался в Милане!!!

      2
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      Рейтинг: +3608

      Viper for CSKA 2 часа назад

      До сих пор, видимо, обида на то, что Каррера единственный за последние годы до "медведей" доехал. Остальных викинги не пустили.

      1
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      Рейтинг: +580

      OBOLEV 2 часа назад

      Не далеко от правды. Хотя и Италия в принципе говно чемпионат. Кроме АПЛ нейтральному зрителя любой другой не зайдет

      -1
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      Рейтинг: +1367

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Слушай, Кутузов, а тот Наполеон, а точнее Напулионе Буонапарте, тоже итальянец, не выиграл у "медведей", и проигранную войну 1812 года с разгромом до сих пор помнят в Европе)

      0
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      Рейтинг: +509

      KPCCSPB 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ухахаахха, нормально, после свинарника не отмоется

      -6
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      Рейтинг: +991

      serhio80 > KPCCSPB 2 часа назад

      Смешно от немытых слышать)

      6
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      Рейтинг: +509

      KPCCSPB > serhio80 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты нюхал что ли? Свиноматочный

      -6
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      Рейтинг: +3948

      paracetamol 2 часа назад

      Гы! Гы-гы...

      -2
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