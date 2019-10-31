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  • Экс-игрок «Милана» Кутузов – о Каррере: «Победа в РПЛ для итальянцев – куда-то съездил, что-то выиграл у медведей»

Экс-игрок «Милана» Кутузов – о Каррере: «Победа в РПЛ для итальянцев – куда-то съездил, что-то выиграл у медведей»

31 октября 2019, 12:29
10

Бывший игрок «Милана» Виталий Кутузов объяснил, почему бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру не приглашают в итальянские клубы.

– В России удивляются, почему помощник Антонио Конте в «Ювентусе» Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?

– Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них – что-то из ряда вон. Ну, скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей.

Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а ее пока получить не могут, поэтому возникают проблемы. Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом – это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было, – сказал Кутузов.

  • Ранее сообщалось, что Каррера ведет переговоры с «Дженоа». В итоге тренером команды из Генуи назначили Тиаго Мотту.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года и привел московский клуб к чемпионству.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Кутузов Виталий Каррера Массимо
Комментарии (10)
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paracetamol
1572514289
Гы! Гы-гы...
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OBOLEV
1572514949
Не далеко от правды. Хотя и Италия в принципе говно чемпионат. Кроме АПЛ нейтральному зрителя любой другой не зайдет
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Viper for CSKA
1572515215
До сих пор, видимо, обида на то, что Каррера единственный за последние годы до "медведей" доехал. Остальных викинги не пустили.
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absent32
1572515979
то что нашу страну сравнивают с медведем, это уже известно во всем мире и ни какого плохого умысла в этом нет. а вот гражданин БЕЛАРУСИ Кутузов высказался с каким то неприятным подвохом. я вижу в его словах что-то неприятное. А с другой стороны взять Карреру и посмотреть на его итальянскую прессу, досадно что о нем там не так хорошо, как ему хотелось бы. А почему тогда Гаттузо возглавлял Милан? За счет своего имени? Чего он в качестве тренера успел добиться? Но оказался в Милане!!!
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nakolayvaltsev
1572518822
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://my.su/bezcam
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vka1970
1572520203
Ни чего нового не сказал.Как есть, так есть.
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Retiremen_VMF
1572530403
Не могу дождаться когда эти макаронники приедут к нам в хоккей поиграть....
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