Экс-игрок «Милана» Кутузов – о Каррере: «Победа в РПЛ для итальянцев – куда-то съездил, что-то выиграл у медведей»

Бывший игрок «Милана» Виталий Кутузов объяснил, почему бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру не приглашают в итальянские клубы.

– В России удивляются, почему помощник Антонио Конте в «Ювентусе» Каррера так и не может найти работу в Италии. Что о нем говорят?

– Ничего. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них – что-то из ряда вон. Ну, скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей.

Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а ее пока получить не могут, поэтому возникают проблемы. Хотя, уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Конте просто так не попадешь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом – это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было, – сказал Кутузов.