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  • Примера. «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Севильей», соперник ЦСКА «Эспаньол» крупно уступил в Бильбао

Примера. «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Севильей», соперник ЦСКА «Эспаньол» крупно уступил в Бильбао

30 октября 2019, 23:58

Соперник ЦСКА по группе Лиги Европы «Эспаньол» в 11 туре чемпионата Испании крупно проиграл баскам. Дублем отметился полузащитник Икер Муньяин.

«Валенсия» без россиянина Дениса Черышева сыграла вничью с «Севильей». Полузащитник пропускал встречу из-за дисквалификации (перебор желтых карточек).

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Валенсия – Севилья – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Окампос, 45+3; 1:1 – Собрино, 81.

Реал Сосьедад – Леванте – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Барди, 24; 0:2 – Майорал, 40; 1:2 – Виллиан, 47.

Атлетик – Эспаньол – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Муньяин, 4; 2:0 – Муньяин, 17; 3:0 – Виктор, 79 (в свои ворота).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Валенсия Севилья Реал Сосьедад Леванте Атлетик Эспаньол ЦСКА
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