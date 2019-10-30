Примера. «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Севильей», соперник ЦСКА «Эспаньол» крупно уступил в Бильбао

Соперник ЦСКА по группе Лиги Европы «Эспаньол» в 11 туре чемпионата Испании крупно проиграл баскам. Дублем отметился полузащитник Икер Муньяин.
«Валенсия» без россиянина Дениса Черышева сыграла вничью с «Севильей». Полузащитник пропускал встречу из-за дисквалификации (перебор желтых карточек).
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
Валенсия – Севилья – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Окампос, 45+3; 1:1 – Собрино, 81.
Реал Сосьедад – Леванте – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Барди, 24; 0:2 – Майорал, 40; 1:2 – Виллиан, 47.
Атлетик – Эспаньол – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Муньяин, 4; 2:0 – Муньяин, 17; 3:0 – Виктор, 79 (в свои ворота).
Источник: Бомбардир.ру