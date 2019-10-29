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Материалы

Валенсия - Севилья

30.10.2019, Среда, 21:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 11 тур Валенсия - Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 17:15 Севилья 0:1 Валенсия
15 тур
8 декабря, суббота 18:15 Валенсия 1:1 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
10 марта, суббота 18:15 Севилья 0:2 Валенсия
9 тур
21 октября, суббота 19:30 Валенсия 4:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
16 апреля, воскресенье 17:15 Валенсия 0:0 Севилья
13 тур
26 ноября, суббота 22:45 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Валенсия 2:1 Севилья
13 тур
29 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
1 тур
23 августа, суббота 23:00 Севилья 1:1 Валенсия
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 1 мая, четверг 23:05 Валенсия 3:1 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 24 апреля, четверг 23:05 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 0:0 Валенсия
5 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Севилья 4:3 Валенсия
19 тур
13 января, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Севилья
6 тур
24 сентября, суббота 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 01:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 6 января, пятница 01:00 Валенсия 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 0:1 Севилья
10 тур
8 ноября, понедельник 23:30 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Валенсия
1 тур
30 августа, воскресенье 21:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 3:1 Севилья
12 тур
22 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 22:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:00 Валенсия 3:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Севилья
9 тур
28 октября, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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