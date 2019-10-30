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Реал Сосьедад - Леванте

30.10.2019, Среда, 21:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 11 тур Реал Сосьедад - Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
15 марта, пятница 23:00 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
12 тур
9 ноября, пятница 23:00 Леванте 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 14:00 Реал Сосьедад 3:0 Леванте
5 тур
21 сентября, четверг 23:00 Леванте 3:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 20:15 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
9 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Леванте 0:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
1 мая, пятница 21:45 Реал Сосьедад 3:0 Леванте
16 тур
20 декабря, суббота 20:00 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Леванте
4 тур
14 сентября, суббота 20:00 Леванте 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
17 февраля, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
5 тур
23 сентября, воскресенье 18:00 Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Реал Сосьедад 1:3 Леванте
10 тур
26 октября, среда 22:00 Леванте 3:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
2 марта, среда 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Леванте
7 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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