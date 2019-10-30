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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 30 октября 2019
Реал Сосьедад
30.10.2019, среда, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
48'
В. Жозе
24'
Э. Барди
40'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
Желтая карточка
Порту
90'
+6
Желтая карточка
Х. Сальдуа
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Айтор
90'
Желтая карточка
С. Поштиго
Желтая карточка
В. Жозе
56'
ГОЛ! 1:2!
В. Жозе
48'
42'
Желтая карточка
К. Клер
40'
ГОЛ! 0:2!
Б. Майорал
37'
Желтая карточка
Г. Мелеро
24'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барди
Пас отдал
Г. Мелеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Леванте
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Льоренте
18
Монреаль
2
Горосабель
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
23
Сангалли
9
Исак
3-2-2-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
21
Поштиго
22
Радойя
21
Мирамон
18
Клер
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
9
Майорал
25
Моралес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
10
Порту
ПВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
17
Никола Вукчевич
ОП
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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