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    Серия А. «Аталанта» победила в Удине со счетом 7:1, «Наполи» сыграл вничью со СПАЛом и другие результаты

    «Наполи» в девятом туре чемпионата Италии не смог победить СПАЛ. Команда Карло Анчелотти идет в таблице на четвертой строчке.

    Участник Лиги чемпионов «Аталанта» в большинстве разгромила «Удинезе». Хет-триком отметился форвард Луис Муриэль.

    Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

    Болонья – Сампдория – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Паласио, 48; 1:1 – Габбиадини, 84; 2:1 – Бани, 78.

    Аталанта – Удинезе – 7:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Окака-Чука, 12; 1:1 – Иличич, 21; 2:1 – Муриэль, 35 (с пенальти); 3:1 – Иличич, 43; 4:1 – Муриэль, 48; 5:1 – Пашалич, 52; 6:1 – Муриэль, 75 (с пенальти); 7:1 – Траоре, 83.

    Удаления: нет – Опоку, 32 (вторая ж.к.).

    СПАЛ – Наполи – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Милик, 9; 1:1 – Куртич, 16.

    Торино – Кальяри – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нандес, 40; 1:1 – Дзадза, 69.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 19:39
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