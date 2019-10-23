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Де Лигт: «У «Локомотива» почти не было ударов по воротам»

23 октября 2019, 14:29
6

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал матч с «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, что я играл хорошо. Я был тверд и стабилен, и я не сделал ничего плохого. У «Локомотива» почти не было ударов по воротам.

Что касается информации о том, что я много времени провожу в тренажерном зале, это миф. В «Аяксе» я работал куда больше. Если же говорить о критике, я не читаю газеты», – сказал Де Лигт.

Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

Источник: De Telegraaf
Лига чемпионов Локомотив Ювентус де Лигт Матейс
Комментарии (6)
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Давид59
1571830693
Дорогой де Лигт, у Локо травмирован Смолов и один Мирончук. Им бы вашу "скамейку" - были бы тебе удары
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lek!
1571831280
Ну , они то могли вас наказать . Составы не равны , да ещё на выезде . Думаю вопросы больше к Вам , они молодцы . Тот самый случай , когда проиграли и можно им гордиться .
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Санёк 17
1571833104
Ди Лигт ты сначала перестань с руками удары отбить,а потом говори)))
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DeStar
1571838494
А ты почти не защитник который матч)
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xkixerx
1572180851
ахахаха щас бы де лигту выделыватся.... уж кому кому.....Но человек привозит уже матчей 5.... подряд, еще понты колотит, мда....звезду мальчик поймал
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