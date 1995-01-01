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    Де Лигт: «У «Локомотива» почти не было ударов по воротам»

    Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал матч с «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Думаю, что я играл хорошо. Я был тверд и стабилен, и я не сделал ничего плохого. У «Локомотива» почти не было ударов по воротам.

    Что касается информации о том, что я много времени провожу в тренажерном зале, это миф. В «Аяксе» я работал куда больше. Если же говорить о критике, я не читаю газеты», – сказал Де Лигт.

    Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +572

      Санёк 17 1 час назад

      Ди Лигт ты сначала перестань с руками удары отбить,а потом говори)))

      1
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      Рейтинг: +1147

      lek! 1 час назад

      Ну , они то могли вас наказать . Составы не равны , да ещё на выезде . Думаю вопросы больше к Вам , они молодцы . Тот самый случай , когда проиграли и можно им гордиться .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +415

      Давид59 1 час назад

      Дорогой де Лигт, у Локо травмирован Смолов и один Мирончук. Им бы вашу "скамейку" - были бы тебе удары

      3
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