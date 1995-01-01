Де Лигт: «У «Локомотива» почти не было ударов по воротам»

Ди Лигт ты сначала перестань с руками удары отбить,а потом говори)))
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал матч с «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, что я играл хорошо. Я был тверд и стабилен, и я не сделал ничего плохого. У «Локомотива» почти не было ударов по воротам.
Что касается информации о том, что я много времени провожу в тренажерном зале, это миф. В «Аяксе» я работал куда больше. Если же говорить о критике, я не читаю газеты», – сказал Де Лигт.
- В составе команды Юрия Семина забил полузащитник Алексей Миранчук. За туринский клуб дубль оформил хавбек Пауло Дибала.
- Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»