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  • Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

23 октября 2019, 06:23
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Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт подвел итог победе над «Локомотивом» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Матч складывался непросто. Да, было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда, которая хорошо играет в Лиге чемпионов», – сказал голландец.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Источник: Sport24
Лига чемпионов Ювентус Локомотив де Лигт Матейс
Комментарии (1)
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Dizayner
1571812032
а ты все привозишь и привозишь, завязывай уже парень
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