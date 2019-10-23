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    Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

    Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт подвел итог победе над «Локомотивом» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

    «Матч складывался непросто. Да, было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда, которая хорошо играет в Лиге чемпионов», – сказал голландец.

    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

    Источник: Sport24

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