Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт подвел итог победе над «Локомотивом» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Матч складывался непросто. Да, было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда, которая хорошо играет в Лиге чемпионов», – сказал голландец.

В составе команды Юрия Семина забил полузащитник Алексей Миранчук . За туринский клуб дубль оформил хавбек Пауло Дибала .

забил полузащитник . За туринский клуб дубль оформил хавбек . Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами