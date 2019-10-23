Де Лигт: «Было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт подвел итог победе над «Локомотивом» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Матч складывался непросто. Да, было сложно, но мы не удивлены – у «Локомотива» очень сильная команда, которая хорошо играет в Лиге чемпионов», – сказал голландец.
- В составе команды Юрия Семина забил полузащитник Алексей Миранчук. За туринский клуб дубль оформил хавбек Пауло Дибала.
- Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами
Источник: Sport24