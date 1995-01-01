Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Серия А. «Рома» сыграла вничью с идущей последней «Сампдорией» Раньери, «Парма» забила пять голов «Дженоа» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи восьмого тура чемпионата Италии. «Рома» в гостях не справилась с «Сампдорией», которую тренирует Клаудио Раньери. В первом полугодии специалист работал в римском клубе.

    В другой встрече «Парма» дома разгромила «Дженоа». Генуэзцы, как и их соседи из «Сампдории», идут в зоне вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Парма – Дженоа – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Куцка, 38; 2:0 – Корнелиус, 42; 3:0 – Корнелиус, 45+1; 4:0 – Корнелиус, 50; 4:1 – Пинамонти, 52; 5:1 – Кулусевски, 79.

    Удинезе – Торино – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Окака-Чука, 42.

    Сампдория – Рома – 0:0

    Удаления: нет – Клюйверт, 86 (вторая ж.к.).

    Кальяри – СПАЛ – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Наингголан, 9: 2:0 – Фараго, 67.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru