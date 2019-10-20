Серия А. «Рома» сыграла вничью с идущей последней «Сампдорией» Раньери, «Парма» забила пять голов «Дженоа» и другие результаты

Завершились некоторые матчи восьмого тура чемпионата Италии. «Рома» в гостях не справилась с «Сампдорией», которую тренирует Клаудио Раньери. В первом полугодии специалист работал в римском клубе.

В другой встрече «Парма» дома разгромила «Дженоа». Генуэзцы, как и их соседи из «Сампдории», идут в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Парма – Дженоа – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Куцка, 38; 2:0 – Корнелиус, 42; 3:0 – Корнелиус, 45+1; 4:0 – Корнелиус, 50; 4:1 – Пинамонти, 52; 5:1 – Кулусевски, 79.

Удинезе – Торино – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Окака-Чука, 42.

Сампдория – Рома – 0:0

Удаления: нет – Клюйверт, 86 (вторая ж.к.).

Кальяри – СПАЛ – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Наингголан, 9: 2:0 – Фараго, 67.

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