Серия А. «Рома» сыграла вничью с идущей последней «Сампдорией» Раньери, «Парма» забила пять голов «Дженоа» и другие результаты

Завершились некоторые матчи восьмого тура чемпионата Италии. «Рома» в гостях не справилась с «Сампдорией», которую тренирует Клаудио Раньери. В первом полугодии специалист работал в римском клубе.
В другой встрече «Парма» дома разгромила «Дженоа». Генуэзцы, как и их соседи из «Сампдории», идут в зоне вылета.
Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур
Голы: 1:0 – Куцка, 38; 2:0 – Корнелиус, 42; 3:0 – Корнелиус, 45+1; 4:0 – Корнелиус, 50; 4:1 – Пинамонти, 52; 5:1 – Кулусевски, 79.
Гол: 1:0 – Окака-Чука, 42.
Удаления: нет – Клюйверт, 86 (вторая ж.к.).
Голы: 1:0 – Наингголан, 9: 2:0 – Фараго, 67.
Источник: Бомбардир.ру