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  • Впервые за 20 лет в стартовом составе Италии не было игроков «Ювентуса»

Впервые за 20 лет в стартовом составе Италии не было игроков «Ювентуса»

11 сентября 2018, 08:06
25

Накануне состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Португалии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

В этой встрече в стартовом составе итальянцев на поле не появился ни один игрок «Ювентуса». Это случилось впервые после ЧМ-1998, когда Италия обыграла Камерун со счетом 3:0.

В этот раз на поле появились представители «Милана», «Ромы», «Торино», «Лацио», «Фиорентины», СПАЛа, «Дженоа» и «Челси». На замену выходили игроки «Челси», «Торино» и «Сассуоло».

Зато в стартовом составе сборной Португалии вышел игрок «Ювентуса» – защитник Жоао Канселу.

Источник: Football Italia
Лига наций Италия Португалия Ювентус Канселу Жоау
Комментарии (25)
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Karpathian
1536642731
Так в Юве полтора итальянца осталось
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Ystavshiy
1536642989
И вот результат Италии. Зато у Португалии был игрок Юве, и победа!)
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baden69
1536643448
Обидки что не пригласили в Ювентус...
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RedWhiteFans2
1536643562
Колхозный футбол показывают итальянцы.
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Рубик Докоян
1536648257
Из "Юве" могут в сборную пригласить защитника Ругани и полузащитника Бернардески. Остальные защитники уже ветераны : Бардзальи 37 лет, Кьеллини 34, Бонуччи 31. Последний ещё может помочь сборной, а на остальных ведущих позициях в "Юве" играют иностранцы.
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Dimon013
1536650214
Ничего удивительного! Вообще не понятно, что в голове у Манчини)))
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zigbert
1536654298
Было бы кого брать?
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dinar7777dinar
1536662949
да их вообще не должно быть в сборной ! из-за убогих туринцев италии не было на чемпе мира !
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