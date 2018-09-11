Впервые за 20 лет в стартовом составе Италии не было игроков «Ювентуса»

Накануне состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Португалии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

В этой встрече в стартовом составе итальянцев на поле не появился ни один игрок «Ювентуса». Это случилось впервые после ЧМ-1998, когда Италия обыграла Камерун со счетом 3:0.

В этот раз на поле появились представители «Милана», «Ромы», «Торино», «Лацио», «Фиорентины», СПАЛа, «Дженоа» и «Челси». На замену выходили игроки «Челси», «Торино» и «Сассуоло».

Зато в стартовом составе сборной Португалии вышел игрок «Ювентуса» – защитник Жоао Канселу.