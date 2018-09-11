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    Впервые за 20 лет в стартовом составе Италии не было игроков «Ювентуса»

    Накануне состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Португалии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

    В этой встрече в стартовом составе итальянцев на поле не появился ни один игрок «Ювентуса». Это случилось впервые после ЧМ-1998, когда Италия обыграла Камерун со счетом 3:0.

    В этот раз на поле появились представители «Милана», «Ромы», «Торино», «Лацио», «Фиорентины», СПАЛа, «Дженоа» и «Челси». На замену выходили игроки «Челси», «Торино» и «Сассуоло».

    Зато в стартовом составе сборной Португалии вышел игрок «Ювентуса» – защитник Жоао Канселу.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 08:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 13:49

      да их вообще не должно быть в сборной ! из-за убогих туринцев италии не было на чемпе мира !

      1
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      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > dinar7777dinar 11 сентября 2018, 16:47

      Закрой пасть глор симулянтской бабселоны

      2
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > dinar7777dinar 11 сентября 2018, 16:49

      Вы вообще ложаки дохлому ПСЖ и Роме умудрились обосраться так что молчи в тряпочку и не вякай ишак стоиросовый

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dart Veider 11 сентября 2018, 16:58

      да ладно симулянты? хахахахаха ! петушок тебе ли об этом говорить. в вашем турине самый главный нырок в мировом футболе за всю историю играет петушара Кристина ! Так что закрой свой клыковой рот петушара. барса когда в финале она выигрывает лч в отличие от туринского икаруса ! лохи тупые !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 11 сентября 2018, 21:09

      так ну тебя же )))) петушка !

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:24

      Было бы кого брать?

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > zigbert 11 сентября 2018, 13:32

      Да ты что?)))
      А вся оборона в Юве не итальянцы ли?)))
      Не вызвали не потому что в Юве нет итальянцев топовых...

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 сентября 2018, 10:16

      Ничего удивительного! Вообще не понятно, что в голове у Манчини)))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:44

      Из "Юве" могут в сборную пригласить защитника Ругани и полузащитника Бернардески. Остальные защитники уже ветераны : Бардзальи 37 лет, Кьеллини 34, Бонуччи 31. Последний ещё может помочь сборной, а на остальных ведущих позициях в "Юве" играют иностранцы.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 11 сентября 2018, 14:20

      На данный момент безусловно, но надо двигаться дальше. Они же не будут вечно играть. Мы это уже проходили с Игнашевичем и братьями Березуцкими. Пусть наигрывают новых игроков в "товарняках", в Лиге наций и к ЧЕ уже будет видно, что за сборная Италии, и что за тренер Манчини...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 11 сентября 2018, 14:39

      Я же их не по мастерству сравниваю, а по возрасту и длительности пребывания в сборной без замен, пока сами уже не решили завершить свою карьеру.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 11 сентября 2018, 14:51

      Это да. О славной истории сборной Италии и тех звёздных игроках только остались одни воспоминания и восхищение.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 11 сентября 2018, 15:02

      Помнят очевидное и последнее, а не то, что человек сделал для сборной и клубов за которые выступал на протяжении многих лет. Можно такую сборную составить из игроков, которые не забили голы с пенальти в самый ответственный момент в разных турнирах, что мама не горюй. А бездари, которые сами буцкали мяч в лучшем случае во дворе в детстве уничижительно их критикуют и гнобят.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 11 сентября 2018, 15:36

      Ты моложе, а я смотрю и помню футбол с 1960г. И звёзд тех лет видел, которые могли не забить с пенальти и с очень выгодного момента. Это футбол и в нём всё бывает. Тот же Л. И. Яшин провалил ЧМ в 1962г., допустив много роковых ошибок. А в 1963г. блистал, в Италии взял намертво пенальти от знаменитого Сандро Маццола. На ноль отстоял первый тайм в том же году за сборную Мира против Англии в матче в честь 100-летия футбола. Ну и здорово за "Динамо" в тот чемпионский год. Если мне память не изменяет всего было пропущено 14 мячей в 38 играх и сыграно 28 матчей на ноль. Поэтому и был признан лучшим игроком Европы, тогда были другие критерии. А какие были в 60-годы в Италии футбольные звёзды помимо Маццолы : Факетти, Джанни Ривера, Луиджи Рива. Это были европейские и мировые звёзды. Любимцы итальянских болельщиков и тиффози.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 11 сентября 2018, 21:04

      Рекорды по результативности Луиджи Ривы и сейчас ещё не все побиты в Италии. А в Германии только спустя 45 лет Левандовски побил несколько рекордов Герда Мюллера. К сожалению уже давно нет спортивной журналистики и литературы. Я ведь тоже многих не видел в силу своего возраста. Но я про них читал книги, статьи и интервью, слушал рассказы старших и знаю про наших футболистов 30-50-х годов много. Например, Всеволод Михайлович Бобров для меня остаётся игроком №1 в наших игровых видах спорта. Ему не было равных в футболе и хоккее. Человек легенда, опередивший своё время на многие годы. Про него много написано , фильм снят, в СССР показывали немало хроники спортивной. Завкафедры травматологии и ортопедии донецкого мединститута где я учился в 70-е годы был его хорошим товарищем и приятелем, они были одногодки. К сожалению тоже рано ушёл из жизни. Вот он мне рассказывал про его травмы и как ему хоккей продлил спортивную жизнь после футбола. В хоккее совсем другие нагрузки на разные группы мышц, а тем более на коленные суставы из-за которых ему пришлось оставить футбол. У вас сейчас есть возможность хоть что-то найти и прочитать в интернете и посмотреть из прошлого. А мы собирали книги, календари футбольные, вырезки из газет и еженедельника "Футбол", а потом " Футбол - хоккей" и держать свои знания и спортивную эрудицию в голове.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BYANKONERI 11 сентября 2018, 22:50

      Сандро Маццола интер Факетти интер Джанни Ривера милан Луиджи Рива кальяри ! знаменитые итальянские футболисты ! заметь не из твоего дырявого ювентуса ! и правильно что и сейчас из твоей помойки в сборную не позвали игрочишек !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BYANKONERI 12 сентября 2018, 12:52

      Понятно. Ещё бы, я тот состав "Юве" хорошо помню и середину поля где с Платини играли Бонек, Тарделли и Пранделли.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 сентября 2018, 08:26

      Колхозный футбол показывают итальянцы.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 11 сентября 2018, 08:24

      Обидки что не пригласили в Ювентус...

      2
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 11 сентября 2018, 08:16

      И вот результат Италии. Зато у Португалии был игрок Юве, и победа!)

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 сентября 2018, 08:12

      Так в Юве полтора итальянца осталось

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Karpathian 11 сентября 2018, 09:46

      Вот-вот...

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