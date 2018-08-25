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    УПЛ. «Александрия» обыграла «Ворсклу», «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем»

    «Александрия» обыграла «Ворсклу» в матче 6-го тура УПЛ со счетом 2:0. «Александрия» с 15-ю очками занимает вторую строчку в таблице. «Ворскла» с 6-ю идет на восьмом месте.

    В другом матче «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем» – 1:1. Киевляне с 13-ю очками идут третьими, «Черноморец» с 9-ю – четвертым.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 6-й тур

    Александрия – Ворскла – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Банада, 6; 2:0 – Банада, 17.

    Черноморец – Динамо – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Русин, 59; 1:1 – Грачев, 84.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 07:03

      А Черноморец молодец.

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