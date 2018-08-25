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Черноморец - Динамо

25.08.2018, Суббота, 19:30 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-лига, 6 тур Черноморец - Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
15 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 2:1 Динамо
1 тур
18 июля, вторник 19:00 Динамо 2:1 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
10 тур
31 мая, среда 19:00 Динамо 2:1 Черноморец
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:30 Черноморец 1:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
22 тур
17 марта, пятница 20:00 Динамо 2:1 Черноморец
11 тур
15 октября, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
16 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Черноморец
3 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Черноморец 0:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
4 апреля, суббота 17:00 Черноморец 0:2 Динамо
5 тур
30 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
7 мая, среда 20:00 Динамо 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 20:30 Черноморец 1:1 Динамо
5 тур
11 августа, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 0:2 Динамо
7 тур
25 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 3:1 Черноморец
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Черноморец 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
5 декабря, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Динамо
1 тур
18 июля, суббота 20:00 Динамо 5:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 3:1 Черноморец
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:30 Черноморец 0:3 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
1 декабря, суббота 15:00 Динамо 5:2 Черноморец
3 тур
1 августа, среда 20:00 Черноморец 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 23 19 3 1 53:9 +44 60
2. Динамо К 23 17 2 4 43:13 +30 53
3. Александрия 23 12 5 6 31:20 +11 41
4. Мариуполь 23 9 6 8 27:35 -8 33
5. Заря 23 8 8 7 30:23 +7 32
6. Десна 23 9 4 10 25:24 +1 31
7. Львов 23 7 9 7 21:23 -2 30
8. Ворскла 23 9 2 12 18:32 -14 29
9. Карпаты 23 6 6 11 30:37 -7 24
10. Олимпик Дн 23 4 8 11 25:35 -10 20
11. Черноморец Од 23 4 4 15 13:37 -24 16
12. Арсенал К 23 4 3 16 15:43 -28 15
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